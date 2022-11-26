Рожденные под ними люди могут стать жертвами недоброжелателей.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с неприятностями на следующей неделе – в период с 28 ноября до 4 декабря.

Речь идет о четырех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди могут стать жертвами недоброжелателей, потерять работу или испортить отношения с окружающими.

Неудачники недели по знаку Зодиака

Настоящие враги в указанный период могу появиться у Близнецов. Недоброжелатели при необходимости будут готовы сделать все, чтобы как следует насолить Близнецам.

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Чтобы постараться избежать негатива и неудач на следующей неделе, Ракам придется настроить себя не жить прошлым, не думать о нем. Иначе – все пойдет наперекосяк.

Риск угодить в ловушку чужого влияния будет в указанный период у Козерогов. Астрологи рекомендуют не поддаваться на подобные уловки.

Неуловимой удача на следующей неделе станет для Водолеев. Им сейчас важно не впадать в крайности, чтоб минимизировать последствия неприятностей, которые встретятся на пути.

Всю следующую неделю Рыбы то и дело будут разочаровываться, даже несмотря на достаточно хорошее настроение.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными на следующей неделе.

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