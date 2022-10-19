Он уточнил, что период с 17 по 24 октября будет очень напряженным и особенно опасным.

Известный астролог Дмитрий Уранус сделал новый прогноз по войне в Украине. Так, по его данным, Россия будет практически непрерывно бомбить всю территорию Украины в период с 17 по 24 октября. Об этом он сообщил в своем Facebook-блоге.

"В карте последней четверти Луны, она в силе с 17 октября по 25 октября, отмечено, что успехов на фронте будет мало, ситуация сильно осложнится. Тауквадрат Луна-Солнце-Плутон очень неприятный и разрушительный. В период с 17-24 октября обстрелы энергетической инфраструктуры будут практически непрерывные, плюс много жертв среди мирного населения", - поделился Дмитрий Уранус в своем блоге.

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Астролог отметил, что кульминирующий Сатурн над большей частью Украины на этой неделе создаст больше трудностей для правительства. Может усилиться и военная эскалация.

"Астрокартограмма дает нам восходящий Марс на восточном фронте, что говорит о том, что враг попробует наступать там, где недавно отступал, и будет снова пытаться отнять земли Украины. Вся зона от Харькова до Донецка-Луганска в зоне обострения активности врага. Для Харькова и Бахмута неделя будет очень тяжелой. На херсонском фронте в эти дни мало перспектив для удачных наступлений. Надо накапливать силы", - добавил Уранус.

Напомним, недавно Уранус предсказал опасность для Украины. Он говорит, что в ближайшем будущем такого стремительного освобождения территорий не предвидится.

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