12 пар знаков Зодиака будут сталкиваться с проблемами в отношениях.

Астрологи убеждены, что 12 парам знаков Зодиака не стоит даже начинать отношения, ведь они обречены на крах. Они не смогут вместе ужиться. И если даже вы не останетесь врагами, то и на дружбу потом рассчитывать не стоит.

Овен - Телец

Тельцы любят выяснять отношения, особенно когда не могут контролировать Овна. Их партнера это очень бесит, поэтому в один прекрасный день он может развернуться и уйти.

Телец - Стрелец

У этой пары конфликт интересов. Если Телец постоянно хочет сидеть дома, то Стрельцу жизненно необходимы разные приключения. Они практически не проводят время вместе.

Близнецы - Козерог

Близнецы - это один из самых болтливых знаков Зодиака. Таким своим поведением они отвлекают Козерога от работы, которая всегда стоит у них на первом месте. Поэтому их отношения обречены на крах.

Рак - Водолей

Водолеи любят всех критиковать, а Ракам с тонкой душевной организацией это не по душе. Рано или поздно семейные Раки закроются и захотят сбежать от надоедливого Водолея.

Лев - Скорпион

И Львы, и Скорпионы жаждут признания. В их паре всегда будет идти борьба за первенство.

Дева - Стрелец

Это два ветряных знака Зодиака, для которых отношения никогда не были в приоритете. Поэтому логично, что их союз может обернуться катастрофой.

Весы - Дева

Девы всегда уверены в своей правоте. Поэтому чаще всего они давят на нерешительных Весов. Эта пара напоминает "учитель-ученик". Но кому такое понравится?

Скорпион - Овен

И Скорпион, и Овен хотят полностью контролировать своего партнера. И если что-то идет не так, как хотелось, то взрыва между ними не избежать.

Стрелец - Козерог

Главная проблема в этой паре - отсутствие сексуального притяжения. Они абсолютно несовместимы.

Рыбы - Дева

Рыбы - это мечтательный знак Зодиака, а Девы - более практичны. Это тот случай, когда они не сходятся из-за характера.

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака смогут "озолотиться" уже этой осенью

Водолей - Телец

Упрямый Телец в отношениях будет упираться рогами, настаивая на своем, что отталкивает Водолея.

Близнецы - Рак

Этот союз не так безнадежен как другие. Если им хватит мудрости и юмора, то в целом у них может получиться хороший союз.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич