Этих людей ждут негативные эмоции и испытания.

Астрологи рассказали о двух знаках Зодиака, чьих представителей ждут неприятности на выходных. Так, 14 и 15 января будут проблемными для Близнецов и Стрельцов.

Близнецы

У представителей данного знака Зодиака могут быть проблемы со здоровьем. Астрологи говорят, что это может быть постановка диагноза, обострение давних болезней, получение травмы. Звезды говорят, что до понедельника ситуация будет усугубляться. Чтобы этого не случилось, при возникновении любых тревожных звоночков от организма следует сразу же обратиться к врачу.

Также не исключено, что может быть депрессивное состояние. Например, Близнецы захотят побыть наедине и поплакать из-за проблем, которые навалились.

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Стрелец

Стрельцам следует перестать нервничать по пустякам и срываться на своих близких. Звезды говорят, что колкие слова, сказанные на выходных в адрес родных, оставят неизгладимый след. Поэтому важно стараться терпеливо и вежливо проявлять себя в отношении других.

Также выходные приготовили представителям данного знака Зодиака трудности в виде опозданий, спешки, срывов дедлайнов и т.п.

Напомним, судьба готовит тяжелые испытания для двух знаков Зодиака.

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