Этим людям очень тяжело найти общий язык со своими родными.

Астрологи назвали два знака Зодиака, чьи представители хуже всего ладят со своими родителями. Речь идет о Близнецах и Стрельцах. Почему так и в чем больше всего проблем - читайте в материале.

Близнецы

Все время родители Близнецов были заняты тем, что пытались построить свою карьеру, заработать, обеспечить семью и ребенка. За этим всем они забывали о том, что ребенку нужно давать внимание, заботу, любовь и ласку. Именно поэтому представители данного знака выросли и держат обиду на своих родных за это.

Также Близнецы не очень сильно доверяют своим родителям, не делятся с ними переживаниями, не раскрывают секреты. Взаимоотношения в семье преимущественно натянутые.

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Стрельцы

Часто Стрельцы ругаются со своими родителями из-за того, что те хотят навязать детям свои убеждения и к чему-то принудить. Например, если мама в детстве мечтала стать певицей, но у нее не получилось, она однозначно отправит свою дочь учиться вокалу, даже если та этого не хочет. Такие типичные для многих семей ситуации зачастую становятся причиной многолетних скандалов, обид и даже семейной вражды.

Стрельцы также не особо доверяют своим родителям какие-то личные переживания, не делятся секретами.

Напомним, новая неделя будет очень тяжелой для трех знаков Зодиака.

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