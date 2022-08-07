Даже если вы не верите в удачу, все равно рискните купить лотерейный билет.

Астрологи навзали три знака Зодиака, которые уже в ближайшее время могут выиграть в лотерею. Да-да, большинству из них может очень крупно повезти.

Близнецы

Удивительно, но это факт. Близнецы часто выигрывают в разных конкурсах и лотереях. Интересно, что делают они это без особо энтузиазма. Целенаправленно они никогда не покупают лотерейные билеты. Если кто-то им его подарит, то ради интереса они могут поучаствовать в розыгрыше. И таки да, удача им в этом вопросе всегда сопутствует. Так будет и в августе.

Овен

А вот Овны благодаря своему аналитическому складу ума, очень расчетливо подходят к любым лотереям. Они каждый свой шаг обдумывают до мелочей, поэтому удача с большей вероятностью может улыбнуться именно им, чем другим знакам Зодиака. Кроме того, астрологи рекомендуют вам не робеть и скорее купить несколько лотерейных билетов. Вы можете знатно озолотиться.

Стрелец

Огненные Стрельцы просто обожают авантюры и любого рода конкурсы. Их природный энтузиазм позволяет им выигрывать всегда и везде. К слову, в лотереях вам может и не повезет в этот раз, но вот в конкурсах - точно. Поучаствуйте в разных розыгрыщах, и победа гарантировано будет за вами!

Напомним, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые очень скоро влюбятся.

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