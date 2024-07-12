Они часто изменяют своим партнерам.

Астрологи составили рейтинг предателей по знаку Зодиака. По их мнению, именно эти люди чаще всего изменяют своим вторым половинкам. Кто они и почему идут на этот шаг - читайте в материале УНИАН.

Самый предательский знак Зодиака - топ-3

Каждый человек боится быть преданым. Поэтому нередко мы обращаемся к "небесным светилам", чтобы предотвратить душевные страдания.

3 место - Лев

На самом деле, Лев - очень преданный знак Зодиака, если он получает в отношениях все что ему нужно. Если же он начинает чувствовать, что огонь в отношениях угасает, его больше не любят, не восхищаются им, не поеют дифирамбы, то Лев может начать эмоционально угасать.

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Так как этот знак Зодиака зависит от эмоций, то пойдет искать их на стороне. В этот момент может и случиться измена. Однако вряд ли Львы сразу же разорвут с вами отношения. Они какое-то время будут наблюдать, провоцировать вас, вызывать ревность. Если вы не докажете ему, что готовы весь мир бросить к его ногам, то тогда он от вас точно уйдет.

2 место - Водолей

Говоря о том, какой знак Зодиака может предать, астрологи на второе место поставили Водолея, и не просто так. Представители этого зодиакального созвездия обожают свободу. Если партнер попытается их ограничить, зайдет слишком далеко на их личные границы или, не дай Бог, будет на них давить, то измены не избежать. И это будет со стороны Водолея не как потребность в другом человеке или новых эмоциях, а, скорее, как протест.

Таким образом они могут дать вам понять, что только они сами могут управлять своей жизнью и распоряжаться своим временем.

1 место - Весы

Самый предательский знак Зодиака, по мнению астрологов, - Весы. Рожденные под этим зодиакальным созвездием вряд ли будут хранить вам верность всю жизнь. Они, скорее всего, прямо скажут вам о своей полигамии, а вот выбор уже за вами.

Весы обычно нне останавливаются на одном партнере. Им постоянно нужны новые эмоции и впечатления, поэтому они готовы на измену, чтобы это получать.

Теперь вы знаете, какие знаки Зодиака склонны к измене. Будьте осторожны, если боитесь быть предаными.

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