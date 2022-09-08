Вместе им всегда хорошо и комфортно.

Астрологи назвали три пары по знаку Зодиака, которые могут создать прочный союз. Но для этого им нужно знать несколько нюансов о характере партнера.

Лев и Весы

Лев - это огненный знак Зодиака, который постоянно куда-то спешит, что-то делает, добивается своих целей. А вот Весы - это более уравновешанный знак Зодиака, способный утихомирить пыл Львов. В этой паре будет присутствовать и нежность, и любовь, и страсть. К слову, Львы - это один самых сексуальных знаков Зодиака, а Весы обожают флирт и интимную близость.

Рак и Рыбы

Эта пара может стать по-настоящему крепкой, а все потому, что Раки обладают эмпатией, а Рыбы - мечтательные люди, витающие в облаках. У них будет полное взаимопонимание. Они оба любят нежности, поэтому им будет комфортно проводить вместе время. Также в их паре будет много чувственности.

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Телец и Дева

В этой паре все достаточно просто. У каждого из них будет своя жизнь, но вместе им будет максимально хорошо. Они могут закрыть потребности друг друга. Тельцы подарят Девам стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а Девы возьмут на себя домашние обязанности, ведь лучше них это никто не сделает.

Напомним, совсем скоро в жизни трех знаков Зодиака наступит "белая полоса".

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