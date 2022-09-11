В этот список попали Весы, Рыбы, Львы и Козероги.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым всегда везет. Они с детства растут настоящими везунчиками, которым во всех делах сопутствует удача.

Весы

Весы с самого детства интересуются разными сферами, поэтому им очень просто находить общий язык с людьми. Благодаря своим качествам, они могут подружиться с кем-угодно. И в работе им тоже очень везет. Они умные, харизматичные, добрые, поэтому судьба к ним благосклонна и дает им много возможностей для реализации.

Рыбы

Рыбы по своей натуре оторваны от мира, но это им совсем не мешает. Они с радостью переложат свою ответственность на другого человека, и стоит отметить, что отказать им очень сложно. Рыбы могут себе позволить ничего не делать, потому что им чаще всего все сыпется с небес. Это одни из главных везунчиков зодиакального круга.

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Козерог

Козероги - это трудолюбивые люди, которые своим упорством достигают масштабных высот. Вселенная, конечно же, отблагодарит их за такой вклад в мир и предоставит им возможность наслаждаться проделанной работой. К слову, это один из знаков Зодиака, который уже после 30 лет может позволить себе не работать. В юном возрасте они добиваются невероятных результатов.

Лев

Львам везет во всех сферах их жизнедеятельности. Астрологи отмечают, что это очень фартовые люди. Но у них есть много завистников, которые периодически пытаются вставлять им палки в колеса, но Львы из любой ситуации выходят победителями. В личной жизни у них не все так гладко, как в работе, но, приобретая опыт и мудрость, они становятся по-настоящему сильными людьми. После 25 лет они могут встретить свою судьбу, с которой уже никогда не расстанутся.

Напомним, ранее астролог Лилия Викулова рассказала, что в период с 11 сентября по 3 октября Меркурий будет "ретроградить". Такое положение планеты повлияет на несколько знаков Зодиака.

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