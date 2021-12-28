Пять знаков Зодиака стоит опасаться.

Астрологи назвали пять знаков Зодиака среди мужчин, которые могут проявлять агрессию по отношению к женщинам.

Лев

На первом месте оказались гордые и вспыльчивые Львы. Если задеть их самолюбие, то они готовы буквально разорвать на куски. Также их раздражает, если что-то идет не по плану. Это может вывести их из себя, и тогда окружающие увидят темную сторону их характера.

Скорпион

Скорпионы по своей натуре достаточно агрессивны. Если они почувствуют в чем-то подвох или если их предать, то они способны испепелить все вокруг. Шутки с ними плохие, поэтому лучше и вовсе обходить их стороной.

Эти мужчины попадают в список главных абьюзеров. А все потому, что они за счет своей партнерши пытаются казаться лучше. Они подавляют женщин своей напористостью и мнимым авторитетом. Астрологи не рекомендуют вступать с ними в отношения, если у вас мягкий характер.

Телец

Мужчины-Тельцы любят медленно, но уверенно издеваться над женским полом. Они всячески демонстрируют свое превосходство, придираясь абсолютно ко всему. Все может дойти даже до рукоприкладства.

Овен

Представители этого знака Зодиака не терпят критики. Если вы сделаете им какое-то замечание, то они сразу же переведут все стрелки на вас, и заставят почувствовать себя виноватыми.

Напомним, какие знаки Зодиака попали в "белый список" Вселенной.

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