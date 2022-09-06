Бытовые дела совсем их не вдохновляют.

Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые не умеют ни готовить, ни убираться. Бытовые дела совсем их не вдохновляют, поэтому они предпочитают отказываться от их выполнения.

Телец

Женщины-Тельцы не созданы для домашних хлопот. Им проще заработать денег и вызвать клининговую компанию, чтобы специально обученные люди занимались их домом. Также они ненавидят готовить, поэтому чаще всего покупают уже готовую еду или обедают в ресторанах. Не стоит надеяться и на то, что после брака что-то изменится. В этом все Тельцы.

Стрелец

Стрельцы не привязаны к своему дому. По своей натуре они путешественницы, которые приезжают домой разве что, чтобы переночивать. Поэтому им совсем не важно, чисто ли в доме, протерта ли пыль, вымыты ли полы. А в их холодильник чаще всего висит всего лишь та самая известная мышь.

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Лев

Представительницы этого зодиакального созвездия сосредоточены на своем внешнем виде и на зарабатывании денег. Все остальное их мало интересует. Нет в доме еды? Ничего страшного, можно заказать. Грязные полы? Придется надеть тапки, а не ходить босиком. Кстати, эти дамы настолько ленивы, что им сложно даже вещи сложить в шкаф, они разбрасывают их по всей квартире.

Напомним, три знака Зодиака в старости становятся невыносимыми.

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