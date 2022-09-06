Астрологи назвали три знака Зодиака среди женщин, которые не умеют ни готовить, ни убираться. Бытовые дела совсем их не вдохновляют, поэтому они предпочитают отказываться от их выполнения.
Телец
Женщины-Тельцы не созданы для домашних хлопот. Им проще заработать денег и вызвать клининговую компанию, чтобы специально обученные люди занимались их домом. Также они ненавидят готовить, поэтому чаще всего покупают уже готовую еду или обедают в ресторанах. Не стоит надеяться и на то, что после брака что-то изменится. В этом все Тельцы.
Стрелец
Стрельцы не привязаны к своему дому. По своей натуре они путешественницы, которые приезжают домой разве что, чтобы переночивать. Поэтому им совсем не важно, чисто ли в доме, протерта ли пыль, вымыты ли полы. А в их холодильник чаще всего висит всего лишь та самая известная мышь.
Лев
Представительницы этого зодиакального созвездия сосредоточены на своем внешнем виде и на зарабатывании денег. Все остальное их мало интересует. Нет в доме еды? Ничего страшного, можно заказать. Грязные полы? Придется надеть тапки, а не ходить босиком. Кстати, эти дамы настолько ленивы, что им сложно даже вещи сложить в шкаф, они разбрасывают их по всей квартире.
Напомним, три знака Зодиака в старости становятся невыносимыми.