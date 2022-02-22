В этом списке оказались Львы, Водолеи и Овны.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым невероятно повезет в конце зимы. Последняя неделя февраля будет для них максимально удачной.

Лев

В конце февраля Львы будут в центре внимания противоположного пола. Но только от вас зависит, будут это мимолетные интрижки или серьезные отношения. Подойдите к выбору партнера с полной ответственностью. При этом в ваши отношения может вмешаться третий, который также захочет вашего внимания. Выбор у вас будет большой, но принимайте решения с умом.

Овен

В конце зимы вы наконец сможете решить все свои проблемы. Но ничего не будет просто так, вам придется приложить к этому усилия. Если у вас что-то болит, то не медлите с походом к врачу. Если у вас неприятности в личной жизни, откровенно поговорите со своей второй половинкой. На работе у вас все будет складываться на "ура".

Водолей

Счастье любит тишину. Не стоит всех подряд посвящать в свои планы, чтобы никто не смог их нарушить. Больше доверяйте своей интуиции и обращайте внимание на мнение близких людей. Если вы будете мудры, то вам удастся реализовать все запланированное и даже больше.

Напомним, ранее астрологи назвали главные достоинства всех знаков Зодиака.

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