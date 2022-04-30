С такими людьми лучше не строить серьезные отношения, чтобы не разочароваться.

Астрологи выделили 5 знаков Зодиака, с которыми сложно строить отношения из-за их поведения. Они склонны к изменам, и могут флиртовать с кем-то на стороне даже когда у них есть партнер.

Стрелец

Стрельцы - люди, которые чаще всего разбивают сердца, делая это чертовски искусно. Для таких людей на первом месте карьера и достижение личных целей. Отношения, конечно, вдохновляют Стрельцов, однако при любой возможности они готовых и променять. А еще Стрельцы довольно быстро расстаются с людьми, особенно, если в их жизни много конфликтов. Им проще начать все с чистого листа, чем прорабатывать свои ошибки и делать выводы.

Водолей

Представители данного знака очень влюбчивые. Они не обязательно будут изменять в физическом плане, однако увлекаться другими людьми - запросто.

Как правило, Водолеи после расставания со своими вторыми половинками легко их отпускают и больше не настаивают на общении.

Рыбы

Рыбы ради любви готовы на все. Они знают, как красиво ухаживать, и что нужно сделать, чтобы соблазнить понравившегося человека. Но вот в плане серьезных отношений они крайне непостоянны и ветрены. Рыбы - те люди, которые могут находиться в одних отношениях и уже мечтать о других.

Близнецы

Те еще изменщики. Сам знак говорит о том, что у них есть два обличия, и они сами выбирают какое стоит показывать в той или иной ситуации. Близнецы - очень общительные, готовы поддержать любой разговор, однако это только в том случае, если они видят свой интерес. Как только влечение к партнеру гаснет, они отворачиваются.

Овен

Управляет этим знаком зодиака Марс, а это планета сексуальности, агрессии и действия. Именно поэтому Овны в отношениях склонны к импульсивности - быстро влюбляются и быстро перегорают.

Кроме того, Овны не очень любят терпеть и ждать. Поэтому если их в отношениях что-то не устраивает, они уходят, даже несмотря на то, что ранят чувства другого человека.

Напомним, названы четыре знака Зодиака, которые разбогатеют этим летом.

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