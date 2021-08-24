В "черном списке" Вселенной оказались Овен, Телец и Лев.

Астрологи говорят, что осенью три знака Зодиака могут столкнуться с проблемами в любой сфере жизнедеятельности.

Овен

Этой осенью вам не удастся отдохнуть, так как придется решать накопившиеся проблемы. На работе от вас будут требовать максимальной отдачи, да и в личной жизни все не так гладко, как хотелось бы. Поэтому вам придется разрываться и прикладывать немало усилий для того, чтобы сохранить то, что у вас уже есть.

Телец

Звезды рекомендуют вам быть более вдумчивыми и не совершать опрометчивые поступки. Только тогда вы сможете найти выход из сложной ситуации. Постарайтесь контролировать свои негативные эмоции, чтобы не разозлить судьбу еще больше.

Лев

Астрологи говорят, что вы прямо-таки погрязли в каком-то деле, которое абсолютно никак не влияет на вашу жизнь. Вам рекомендуется пересмотреть то, чем вы занимаетесь. Иначе о финансовой обеспеченности, удовольствии и других "плюшках" вы можете забыть.

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Автор: Диана Могилевич