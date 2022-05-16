По словам эксперта, Россия что-то замышляет против Украины.

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что лунное затмение 16 мая повлияет на ход войны в Украине и скажется на Киеве.

"В момент полнолуния и затмения, Сатурн будет точно кульминировать над Киевом. Это знак сильного политического давления на украинскую власть. Враг что-то замышляет против Украины и украинской власти, хочет морально и физически её сломать. Сатурн в карте лунации расположен в Киеве практически на середине неба, но со стороны 9 "дома", что говорит о попытках испортить отношения между властями в Киеве и международным сообществом. Цель врага на ближайшее время - выставить Украину в негативном цвете перед международным сообществом", - написал Уранус на своей странице Facebook.

Напомним, ранее астролог назвал города, которые вскоре попадут под ракетные удары.

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