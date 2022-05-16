По словам эксперта, бои будут еще продолжаться.

Астролог Дмитрий Уранус в своем Facebook сообщил, что в ближайшие две недели в Украине будет сохраняться сложная и опасная ситуация.

По его словам, астрокартография показывает напряженные участки на карте. Линии Марса и Сатурна пересекаются в районе острова Змеиный, к западу и юго-западу от Одессы. Там целый пучок пересечений напряженных аспектов Марса, Сатурна, Солнца, Луны и Нептуна.

"Однозначно можно сказать, что в этом регионе будет серьезное военное обострение, возможна новая битва за остров Змеиный, или даже попытка высадки десанта на побережье Одесской области к северу от устья Дуная. К этому участку на карте требуется особое внимание, так как враг точно задумал активность в этом регионе. Если учесть, что сейчас происходит соединение Марса и Нептуна в Рыбах, и аспекты этих планет затрагивают акваторию Черного моря у берегов Одесской области, то в ближайшие 2 недели новые боевые действия на море, и потопление новых кораблей, очень вероятны", - сказал Уранус.

Также он предвидел опасность для Западной Украины. Высока вероятность ракетных ударов около Львова, Тернополя, Ивано-Франковска и Черновцов.

"На долготе Москвы, Донецка и Мариуполя проходит напряженный аспект ретроградного Меркурия, что говорит о какой-то хитрости и обмане, которую замышляют в Москве и Донецке против городов востока Украины. Особое беспокойство у меня вызывает Мариуполь, там точно сделают какую-то хитрую и коварную подлость", - добавил Уранус.

По словам астролога, лунное затмение 16 мая затрагивает столицы Париж, Лондон и Пекин.

"Создаст какие-то конфликтные и напряженные ситуации. Трудно сказать, что это будет точно, возможно более активное политическое участие в военном конфликте в Украине", - подытожил Дмитрий.

Напомним, ранее астролог дал тревожный прогноз для Украины на ближайшие две недели.

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