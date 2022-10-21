Эксперты рассказали, кому следует готовиться к положительным переменам в преддверии солнечного затмения.

Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака в эти выходные улыбнется удача. Так, хороших событий 22 и 23 октября стоит ждать Тельцам, Козерогам и Рыбам. Почему так и что именно готовит им судьба - читайте в материале УНИАН.

Телец

Уроженцы этого знака Зодиака проведут работу над своими ошибками и наконец смогут сделать то дело, над которым долго работали, но терпели неудачи. Если взглянуть на проблему с другой стороны, то она может оказаться не такой уж и глобальной.

В общем, по мнению звезд, Тельцам удастся закрыть какой-то момент, который тех давно тревожил.

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Козерог

22 и 23 октября для представителей этого зодиакального сегмента - одни из наиболее удачных за весь месяц. Можно освоить новые навыки, посетить какие-то новые места или познакомиться с людьми, которые положительно повлияют на вас как на личность.

Также, как говорят астрологи, на выходных у вас может быть романтическая встреча, прогулка или даже свидание.

Рыбы

Рыбы наконец смогут увидеть тех людей, которых не видели уже очень давно. Скорее всего, речь идет о родственниках. Также Рыбы могут решиться на покупку, которая будет очень удачной. Положение звезд и планет говорит о том, что Фортуна наконец повернулась к Рыбам и все их действия будут успешными.

Напомним, названы три самых конфликтных знака Зодиака.

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