Беды не избежать, говорит астролог.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, какие знак Зодиака попали в "черный список" декабря. По его словам, сложный период начинается у трех знаков. Им стоит быть очень осторожными.

Дева

Черная Луна зашла в знак Девы и продолжает там идти. Поэтому у них могут возникать сложные ситуации с финансами, покупками. Нужно быть осторожными к мелочам, потому что их могут развести на деньги.

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Стрелец

У Стрельцов наступает период несчастных случаев, взрывы, ДТП, неудачные дальние поездки. Особенно осторожными нужно быть на фронте, потому что планета огнестрельного оружия Марс проходит по их знаку Зодиака. Стрелец - стрела. Также они могут разругаться с окружающими, вплоть до судебных разбирательств. Поэтому в декабре Стрельцам лучше перебдеть, чем недобдеть.

Скорпион

Сложный период может быть и у Скорпиона, потому что Венера будет в знаке падения - их знаке. Это говорит о том, что им не повезет в личной жизни, могут быть предательства со стороны близких людей, а также их могут кинуть на деньги. Поэтому покупку недвижимости лучше отложить.

Напомним, ранее астролог назвал счастливчиков декабря.

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