Они будут купаться в лучах славы и успеха.

Астролог Влад Росс эксклюзивно для УНИАН рассказал, каким знакам Зодиака очень повезет в декабре 2023 года. По его словам, в список счастливчиков попали только три представителя зодиакальных созвездий.

Рак

Очень хороший аспект у Раков. Они могут выиграть в лотерею. Все отлично у них будет складываться и в любви. В целом декабрь сулит им приятные подарки. Однако стоит быть более осторожными в плане здоровья. Есть риск подхватить какое-то острое респираторное заболевание.

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Рыбы

В дальних поездках, эмиграции, путешествиях будет везти Рыбам. Они могут получить новое образование, успешными будут курсы по повышению квалификации. Если вы ранее начали учить иностранный язык, то на ретроградном Меркурии стоит возобновить уроки.

Лев

Хорошая ситуация будет и у Львов, особенно, что касается любви и отношений. Все отлично у них будет с сексуальной жизнью, так как Марс находится в пятом доме от знака Льва - в знаке Стрельца. Это всегда повышение либидо. Также их ждет успех в творчестве. Если вы давно писали какие-то труды, создавали музыку, писали картины, то можете сейчас презентовать это миру. Львы могут перейти на более высокооплачиваемую должность.

Напомним, конец ноября щедро обсыплет подарками эти знаки Зодиака.

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