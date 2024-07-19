Такая вероятность существует, говорит Гордеев.

Предстоящие выборы президента США, которые пройдут в апреле 2024 года, по мнению мольфара Макса Гордеева, будут одними из самых сложных и важных в истории страны. Он говорит, что есть несколько важных аспектов, которые стоит учитывать при оценке шансов Дональда Трампа на победу.

Текущее положение дел

Как говорит мольфар, карты Таро "Маг" и "Колесо Фортуны" указывают на то, что Трамп имеет значительное влияние и поддержку среди своих сторонников. Он умело использует медиа и социальные сети для мобилизации своих избирателей, создавая впечатление неустанной борьбы за справедливость. Это дает ему возможность привлечь внимание и поддержку тех, кто разочаровался в текущем руководстве страны.

Роль последних событий

Инцидент со стрельбой в Трампа, продолжил мольфар, добавил еще больше драматизма в его кампанию. Карта "Башня" указывает на внезапные и неожиданные события, которые могут изменить ход событий. Этот инцидент был использован Трампом для укрепления своих позиций и повышения симпатии со стороны избирателей. Это создало впечатление, что он является жертвой политических интриг, что может мобилизовать дополнительную поддержку.

Видео дня

Влияние экономической ситуации

Карты "Солнце" и "Справедливость" показывают, что экономическая ситуация будет играть ключевую роль в выборах.

"Я чувствую, что экономические показатели будут колебаться, что создаст нестабильность и неопределенность, которую Трамп умело будет использовать в своей риторике", - сказал мольфар в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Политические споры и судебные процессы

Карта "Суд" указывает на то, что многочисленные судебные процессы и политические споры могут как помочь, так и навредить Трампу. Он использует их для демонстрации своей борьбы против системы, но они также могут отвлекать его внимание и ресурсы. Эти процессы, как говорит Гордеев, будут создавать постоянное напряжение и будут влиять на ход избирательной кампании.

Общий прогноз

Карты "Колесо Фортуны" и "Луна" указывают на то, что предстоящие выборы будут непредсказуемыми и полными неожиданностей.

"Я вижу, что Трамп имеет реальные шансы на победу, но они зависят от многих факторов, включая экономическую ситуацию, результаты судебных процессов и политические события. Его стратегия построена на вызывании эмоций и создании впечатления борьбы за справедливость", - отметил Гордеев.

Вывод

Гордеев говорит, что вероятность победы Дональда Трампа на предстоящих выборах высока, но она не является гарантированной. Его успех будет зависеть от многих переменных, и ключевыми будут его способность мобилизовать поддержку, использовать экономические показатели и справиться с политическими вызовами.

"Мои видения и расклад карт Таро указывают на то, что эти выборы станут решающими для будущего США, и Трамп будет одним из основных игроков в этой драме", - подытожил эксперт.

Макс Гордеев в Instagram - instagram.com/maxgord

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