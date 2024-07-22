Мольфар рассказал, будет ли Трамп помогать Украине, если победит на выборах

Гордеев назвал Трампа манипулятором.

Вопрос поддержки Украины со стороны Дональда Трампа после его возможного возвращения к власти является сложным и неоднозначным, как говорит мольфар Макс Гордеев.

Эксперт говорит, что карта "Маг" указывает на то, что Трамп является мастером манипуляций и способен менять свои позиции в зависимости от политической конъюнктуры.

"Я вижу, что он будет использовать ситуацию в Украине для достижения своих собственных политических целей. Он способен демонстрировать поддержку, когда это выгодно, но может легко изменить курс, если посчитает, что это принесет больше выгоды", - сказал мольфар в эксклюзивном комментарии УНИАН.

Видео дня

По словам Гордеева, карта "Башня" символизирует хаос и разрушения, которые могут наступить в случае смены политического курса. Трамп может принять решения, которые приведут к значительным изменениям в международной политике, включая возможное уменьшение или даже прекращение поддержки Украины.

"Я чувствую, что такие решения будут продиктованы внутренней политической ситуацией в США и его желанием сохранить свое политическое влияние", - сообщил мольфар.

Роль международной поддержки

Карта "Солнце", отмечает Гордеев, указывает на то, что международное сообщество будет продолжать поддерживать Украину, независимо от действий Трампа. Европейские страны, в частности, готовы взять на себя большую часть бремени помощи, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Это создает положительные перспективы для Украины, даже в случае уменьшения поддержки со стороны США.

Прогнозы и видение

Карта "Справедливость", по словам мольфара, свидетельствует о том, что окончательное решение Трампа по поддержке Украины будет зависеть от многих факторов. Он будет оценивать свои действия с точки зрения собственной выгоды и политических перспектив. Трамп может попытаться найти баланс между поддержкой Украины и удовлетворением своих внутренних политических потребностей.

Вывод

Итак, подытожил мольфар, если Трамп победит на выборах, поддержка Украины может стать объектом его политических манипуляций.

"Мои видения и расклад карт Таро указывают на то, что его политика будет непредсказуемой и будет зависеть от его собственных интересов. Однако, международное сообщество останется на стороне Украины, обеспечивая ей необходимую поддержку. Поэтому, хотя риск уменьшения помощи существует, Украина не останется без поддержки в своей борьбе за независимость и суверенитет", - отметил Гордеев.

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