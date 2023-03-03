Удача будет ходить за ними по пятам.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в марте будут на седьмом небе от счастья. Эксперты говорят, что им будет везти буквально на каждом шагу.

Лев

Ваша главная задача в ближайшее время не бояться рисковать. Как только вы выйдете из зоны комфорта и начнете делать то, что вам несвойственно, вы сможете продвинуться на следующий уровень. Вы приобретете бесценный опыт, который поможет вам в будущем в профессиональном плане.

Также в марте одинокие Львы наконец найдут вторую половинку, с которой будут готовы пойти хоть на край земли. А вот семейные Львы могут узнать о скором пополнении.

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Весы

Весы - это очень общительный знак Зодиака, который любит находиться в центре внимания. Астрологи рекомендуют вам чаще появляться в местах большого скопления людей, так как вы можете найти новых друзей, с которыми совсем скоро отправитесь на поиски приключений.

Однако будьте осторожны в личных отношениях. Не исключено, что вы можете устроить скандал второй половинке, однако не стоит сгущать краски. Будьте добрее, и тогда люди к вам потянутся.

Напомним, два знака Зодиака вскоре покорят этот мир.

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