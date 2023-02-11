Уже после 15 числа их жизнь значительно улучшится.

Астрологи рассказали о знаках Зодиака, которым привалит сказочное финансовое счастье уже после 15 февраля 2023 года. Речь идет о Близнецах, Львах и Девах. Узнайте, из какого источника будут эти поступления и к каким суммам следует себя готовить.

Близнецы

Близнецам стоит раскрывать кошелек пошире! Звезды пророчат им профессиональное развитие, которое принесет новых заказчиков, прибыль, для предпринимателей - увеличение выручки.

Особенное везение будет у тех людей, которые работают в креативной индустрии, а также занимаются торговлей, перевозками, логистикой, работой с документацией.

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Лев

Львам в последнее время было непросто, однако сейчас их финансовое положение потихоньку начнет исправляться. Поступления во второй половине февраля будут связаны с личными транзакциями - это могут быть подарки, доход от прежних инвестиций, продажа личных вещей, аренда недвижимости.

Звезды советуют представителям данного знака грамотно распорядиться финансами, чтобы потом не кусать локти из-за импульсивных трат.

Дева

Мудрые и рассудительные Девы во второй половине февраля действительно озолотятся. Им может прийти какая-то финансовая помощь, или им вернут долг, о котором Девы уже давным давно забыли. Также они могут получить процент от вложений, заработать на передаче интеллектуальной собственности и т.п.

Напомним, астрологи составили рейтинг лучших мужей по знаку Зодиака.

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