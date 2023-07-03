Рассказываем, когда стричь волосы по лунному календарю 2023, чтобы сохранить их здоровье и силу.

Лунный календарь укажет благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки, окрашивания и завивки волос с учетом фаз Луны и того, на каком участке зодиакального пояса она находится.

Лунный календарь - точные даты, когда нельзя стричься

3 июля - полнолуние, луна в знаке Козерога. Этот день нейтрален для окрашивания, но неблагоприятен для стрижки и завивки.

С 5 по 10 июля - убывающая луна, неблагоприятные дни для любых процедур с волосами.

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13 июля стрижка, покраска и завивка еще возможна ранним утром. После 10:42 убывающая Луна до 16 июля включительно сократит эффективность любых ваших усилий и неблагоприятно отразится на здоровье и внешнем виде волос.

17 июля - новолуние, новая луна находится в знаке Рака. В новолуние нельзя стричься, отдавая с отрезанными волосами энергию, которая должна закладываться на новый лунный цикл.

18 июля луна в 07:37 перейдет в знак Льва. После этого времени можно завивать и остригать волосы, на эти процедуры влияние будет нейтральным. А вот краска для волос будет ложиться хорошо и продержится дольше, для этой процедуры день удачный.

26, 27 июля - луна в Скорпионе. Дни нейтральны, чтобы завивать волосы, но неблагоприятны, чтобы стричься и краситься.

Когда нужно стричься по лунному календарю - хорошие и плохие дни

По мнению профессионалов, волосы лучше подстригать на растущую луну, чтобы они росли быстрее. В то же время есть дни, когда лунная энергетика помешает надолго сохранить новую прическу, поскольку волосы станут непослушными и будут быстро отрастать.

Июль по числам для стрижки:

15 неблагоприятных дней - 3 июля, 5-10 июля, 13-18 июля, 26 и 27 июля.

неблагоприятных дней - 3 июля, 5-10 июля, 13-18 июля, 26 и 27 июля. 8 благоприятных дней - 4 июля, 21-25 июля, 30 и 31 июля.

благоприятных дней - 4 июля, 21-25 июля, 30 и 31 июля. 8 нейтральных дней - 1 и 2 июля, 11 и 12 июля, 19 и 20 июля, 28 и 29 июля.

Июль по числам для процедуры завивки:

11 нейтральных дней - 1, 2 и 4 июля, 11 и 12 июля, 19 и 20 июля, с 26 по 29 июля включительно.

нейтральных дней - 1, 2 и 4 июля, 11 и 12 июля, 19 и 20 июля, с 26 по 29 июля включительно. 13 неблагоприятных дней - 3 июля, 5-10 июля, 13-18 июля.

неблагоприятных дней - 3 июля, 5-10 июля, 13-18 июля. 7 благоприятных дней - с 21 по 25 июля включительно, 30 и 31 июля.

Июль по числам для процедуры окрашивания:

9 благоприятных дней - с 19 по 25 июля включительно, 30 и 31 июля.

благоприятных дней - с 19 по 25 июля включительно, 30 и 31 июля. 14 неблагоприятных дней - 5-10 июля, 13-18 июля, 26 и 27 июля.

неблагоприятных дней - 5-10 июля, 13-18 июля, 26 и 27 июля. 8 нейтральных дней - 1-4 июля, 11 и 12 июля, 28 и 29 июля.

Питание и увлажнение не окажут ожидаемого эффекта 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 28 и 29 июля, а лучше всего будут воздействовать с 19 по 27 июля включительно и 30-31 июля. Остальные дни - нейтральные.

Если же вы намерены в июле изменить прическу, то лунный календарь не советует делать это в периоды 3-10 июля и 13-18 июля (включительно), чтобы не получить непредсказуемый результат. Нейтральные дни - 11 и 12 июля, 26 и 27 июля, остальные - благоприятные.