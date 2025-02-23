Наш календарь назовет лучшие для визита к парикмахеру даты марта.

Воздействие Луны на многие живые организмы давно замечено людьми. Даже состояние нашей кожи, ногтей и волос зависит от фазы земного спутника. Вот почему люди обращаются к лунному календарю при планировании уходовых процедур.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Мы составили лунный календарь стрижек на март 2025 с учетом фазы Луны, номера лунных суток и знака Зодиака, в котором находится спутник. Узнайте, какие дни месяца будут удачными для смены стиля, а когда поход к парикмахеру лучше отложить.

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Когда лучше стричь волосы в марте по лунному календарю

Лунный календарь на март 2025 называет такие фазы спутника:

растущая Луна - 1-13, 30-31 марта;

полнолуние - 14 марта;

убывающая Луна - 15-28 марта;

новолуние - 29 марта.

По фазе Луны можно определить, для каких процедур будет удачным определенный день. Например, в растущую Луну рекомендуется наращивать и подстригать волосы, чтобы ускорить их рост. Это хороший период для кратковременных процедур и разных экспериментов. Период убывающей Луны - это, наоборот, время стабильности. Это лучшие дни, когда стричь волосы и краситься для долговечного результата, а также делать долгосрочные завивки.

Лунный календарь стрижек 2025 - удачные и неудачные даты марта

Лучшие дни для стрижки в марте это 1, 3-5, 11-13, 19, 22-23, 26, 31 число. Первая половина месяца (до 13 числа) - лучший период, когда можно стричь волосы для оздоровления. После укорачивания они быстро отрастут. Во второй половине можно стричься для долгосрочного результата.

Несчастливые дни для стрижки - 2, 15-18, 21, 27-28 марта. В эти дни к ножницам и бритве лучше не прикасаться. Стрижка навредит здоровью - волосы начнут быстрее выпадать и ослабнут.

Лучшие дни для окрашивания - 3-8, 11-14, 26, 30-31 марта. В указанные даты новый цвет удовлетворит вас на 100%. Результат превзойдет ожидания, а сложные процедуры вроде тонирования и осветления пройдут гладко.

Несчастливые дни для окрашивания - 2, 15-18, 21, 24, 27-29 марта. Календарь стрижек не рекомендует менять цвет волос, иначе вы окажетесь разочарованы. Новый оттенок будет тусклым и неравномерным. В эти дни можно лишь подкрашивать кончики.

Самые удачные дни для завивки - 1, 4-6, 11-14, 19, 22-24, 31 марта. Эти даты подходят для любой укладки и сооружения вычурных причесок. Локоны окажутся удивительно послушными и будут прекрасно держать нужную форму.

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