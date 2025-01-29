Для огненного знака очень трудно найти хорошего партнера.

Каждый человек, интересующийся астрологией, знает, что в жизни буквально всё связано со звездами. Эта сфера знаний нужна и для создания круга общения - часто при знакомстве с человеком мы сразу выясняем, когда у него день рождения. Совместимость знаков очень важна - предлагаем определиться, кто подходит вам, как Овну, для любви.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как узнать совместимость по знаку Зодиака для Овна

Для того чтобы нарисовать идеальный портрет возлюбленного для человека, рожденного в апреле, стоит знать, каких людей в принципе предпочитают представители этого знака Зодиака.

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В кого влюбляется Овен без оглядки, если он мужчина, так это в страстных, пылких и амбициозных дам. Важно, чтобы в отношениях была "искра", иначе Овен заскучает и начнет разводить огонь на ровном месте, часто - сжигая нервные клетки партнерши. Ни на какие уступки Овен не идет, это тоже стоит учитывать - за яркий и бурный роман вы точно заплатите своей индивидуальностью.

Женщина-Овен так же, как и мужчина, довольно пылкая натура. От партнера она требует всего и сразу, причем, без какой-либо альтернативы. Если не выполнить этих условий, то можно увидеть, как с плеч летит голова, а потом другие части тела. Девушки-Овны наполовину идеалистки, наполовину философы, но это не мешает им без раздумий затевать столетнюю войну, если что-нибудь идет не так, как им бы того хотелось.

У кого идеальная совместимость по гороскопу с Овном

Тех, кто подходит Овну для любви, не очень много - это и не удивительно, ведь ужиться с таким взрывоопасным характером сможет не каждый человек. Тем не менее, счастливчики все-таки найдены.

Близнецы

Воздушный знак Зодиака сможет, как никто другой, успокоить бурный темперамент Овна. Два человека будут изучать новые грани жизни, впечатляться, вдохновляться и неустанно удивлять друг друга. Страсть и яркая любовь - то, что будет преследовать вас на протяжении всего романа, но для того чтобы он перерос в серьезные отношения, придется как следует постараться.

Лев

Еще один яркий представитель огненной стихии, который, казалось бы, никак не мог попасть в список подходящих для Овна партнеров. Тем не менее, это не так - если кто подходит Овну женщине абсолютно и во всем - так это Лев-мужчина. Оба партнера в состоянии выдержать пожар характеров друг друга, главное для девушки - не утонуть в обаянии Льва. Часто в таких парах бывают постоянные ссоры из-за конфликта интересов, но не менее жаркие примирения сглаживают острые углы.

Стрелец

Для Овна очень важно, чтобы партнер признавал его авторитет и не спорил - того же самого требует и Стрелец. Именно на этой почве часто сходятся две таких похожих противоположности - данное обстоятельство рождает здоровую конкуренцию, взаимное уважение и возможность оставаться на равных. Кроме того, важен и момент физической близости - подумайте, кто подходит Овну в постели, как ни изобретательный и непредсказуемый Стрелец? В таких парах уж точно никакой скуки в спальне быть не может.

Водолей

Еще один воздушный знак, который твердо занял позицию рейтинга лучших партнеров. Все дело в том, что Водолеи сами по себе люди непоседливые, интеллектуально развитые и очень интересные. Единственный нюанс - неудержимая тяга к свободе, которая у Водолеев очень сильна. Из-за этого у Овна могут начаться проблемы с доверием, но если партнеры заинтересуют друг друга и найдут подход, то никаких измен не будет.

У кого худшая совместимость по дате рождения с Овном

Кто не подходит к Овну даже на километр - это консервативный Козерог. Никогда и ни при каких обстоятельствах, если только он не мазохист, представитель земного знака не станет связываться с буйным нравом Овна. Козерогам нравится, когда жизнь спокойна и размеренна, но огненному знаку этого не понять. Неуемный энтузиазм и жажда приключений - вот стиль его жизни. Представитель огненного знака будет регулярно открывать ногой дверь в личное пространство мудрого Козерога, заставляя его быть тем, кем он быть не хочет, а это, как вы понимаете, мало кому понравится.

Дева - еще один знак Зодиака, которому лучше держаться подальше от таких знакомств. Мужчина земного знака Зодиака - тот, кто не подходит Овну женщине категорически, разве что, за редчайшим исключением. У Девы в голове всегда есть четкий структурированный план, которого нужно придерживаться. Овен, в свою очередь, привык врываться в пространство без спроса и менять там всё под себя. Основная причина неудачи такого союза - слишком разное мировоззрение, и даже если поначалу кажется, что можно договориться, в итоге кто-то из пары потеряет свою индивидуальность.

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