Однако, как говорит Уранус, оккупантам не удастся захватить эти территории.

Астролог Дмитрий Уранус сообщил, что российские оккупанты не хотят оставлять в покое два украинских города. Они всеми силами будут туда прорываться, но шансов захватить эти территории равны нулю.

Как написал эксперт на своей странице в Facebook, все расчеты по астрокартографии указывают на то, что основные боевые действия будут усиливаться в Луганской и Донецкой областях.

"В первую половину марта 2023 года есть реальная угроза для Краматорска и Славянска. Наступления будут по направлению к этим городам, но враг их не возьмет", - написал Уранус.

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Он добавил, что вскоре Украина получит много оружия - западные танки, БМП, самолеты, дальнобойные ракеты. По словам астролога, западные страны больше не боятся российского диктатора, и приняли окончательное решение помочь Украине победить в этой войне.

"Пока действует этот гармоничный аспект (до февраля следующего года), Украине следует по максимуму воспользоваться его защитной силой", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус предсказал скорую оккупацию городов, но это ненадолго.

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