Рассказываем, какими будет предсказания Мишеля Нострадамуса на следующий год.

Известно, что Мишель Нострадамус был одной из самых загадочных персон своего времени. Писатель, поэт, астролог и алхимик, он писал катрены, которые расшифровывают до сих пор. В них он объяснял, что случится с человечеством в будущем - многие пророчества сбылись. УНИАН выяснил, какими были предсказания Нострадамуса на 21 век, а точнее - на 2024 год.

Предсказания Нострадамуса на 2024 високосный год

Для того чтобы понять предсказания Нострадамуса - читать их нужно осторожно. Во-первых, важно не зацикливаться на сказанном, ведь вполне вероятно, что трактовка и перевод могут оказаться не совсем верными, и пророчество сбудется не слово в слово. Во-вторых, Мишель Нострадамус был живым человеком и тоже мог ошибаться, однако, многие вещи в истории все-таки увидел верно.

Третья мировая война

Люди, трактующие катрены астролога, говорили, что начнется 3 мировая - предсказания Нострадамуса говорят об этом практически напрямую. По одним данным, война в Украине может быть тем самым конфликтом, который видел предсказатель, по другим - ужасные события еще впереди, в них будет замешана вся планета.

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Землетрясение

Согласно данным историков, в 2024 году случится страшное землетрясение в Калифорнии, которое унесет тысячи жизней. Особенно страшно то, что подобное пророчество давали и другие известные прорицатели, так что, Нострадамус тоже вполне мог быть прав.

Смена Папы Римского

Перемены в 2024 году будут не только в плане смены правления или территориальных претензий, но и в католической церкви. Предсказания Нострадамуса гласят, что вскоре после начала нового года правление будет в руках другого Папы, который принесет беды и опасности для людей.

Глобальное потепление

Великий алхимик видел и то, как будет меняться климат на планете - многие животные вымрут, произойдет смена полюсов, из-за этого нарушится экосистема на Земле. За несколько лет ситуация ухудшится настолько, что могут вымереть целые города и страны.

Искусственные органы

Мишель Нострадамус был уверен, что в 21 веке медицина дойдет до такого уровня, чтобы иметь возможность производить искусственные органы и пересаживать их людям. Это будет обусловлено необходимостью спасения жизней.

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