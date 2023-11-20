В 2024-м году не стоит ждать окончания войны, считает эксперт.

Астролог Елена Максимова сделала прогноз для Украины и выяснила, что в ближайшее время не стоит ждать окончания войны. По ее словам, это не произойдет ни до конца 2023 года, ни в 2024 году.

По словам Максимовой, хоть и полного прекращения огня в следующем году не будет, зато ВСУ могут освободить большую часть территорий. Более того, эксперт отметила, что вскоре мы сможем вернуть и незаконно аннексированный Крым.

"С 5 января пойдем вперед и сможем закрепиться на выгодных позициях. Второй серьезный рывок увидим с апреля по июнь. Это будет настоящий прорыв. Освободим много территорий. Массовые обстрелы со стороны России не испугают, а разожгут в украинцах еще больше ярости. Своими силами будем собирать на дроны и уничтожать врага", - сказала эксперт в комментарии Gazeta.ua.

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Также Максимова рассказала, что во второй половине 2024 года у России возникнут проблемы с мобилизацией, но нам расслабляться все равно нельзя.

"Победы ждем все, но она потребует от нас еще большей самоотдачи. Придется восстанавливать страну и наращивать военный потенциал, чтобы враг не осмелился повторить наступление. Звезды указывают, что победа будет в октябре 2025 года", - подытожила астролог.

Напомним, ранее экстрасенс назвала месяц, когда ВСУ дадут мощную пощечину оккупантам.

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