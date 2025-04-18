Она предупредила об опасности ряд городов.

Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз на ближайшее время относительно ударов России по Украине, особенно на Пасху. По ее словам, украинцы не должны сейчас допускать массового скопления, потому что это очень опасно.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

"В ближайшие дни особенно уязвимы места с открытым пространством и массовым скоплением людей. Это касается всей Украины", - сказала астролог в интервью "Главреду".

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Также она призвала не посещать такие места, как большие открытые парковки, торговые центры, больницы, церкви и монастыри, детские площадки, фермы, зоопарки, парки и зоны отдыха.

"Зацепит там, где много открытых маршрутов и скоплений. Лучшее решение сейчас - выбирать уединение, тишину, избегать массовых мероприятий и суеты. Я не пугаю, я предупреждаю. Пусть всё пройдёт мимо. Пусть всё будет хорошо. Береги себя и близких!" - добавила астролог.

Самыми опасными городами на данный момент она назвала Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ужгород.

Напомним, ранее астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, какие события будут происходить в Украине в апреле.

В апреле мы продолжим проживать сложные в глобальном плане астрологические транзиты, которые будут уменьшать у всех людей на Земле логическое и рациональное восприятие реальности и раздувать чувственные, эмоциональные, творческие энергии, говорят астрологи.

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