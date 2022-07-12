Астролог выразила уверенность, что до победы Украины осталось немного.

Известная астролог Рубина Цыбульская говорит, что война в Украине сойдет на нет до конца 2022 года.

Как говорится в ее прогнозе на YouTube-канале, осенью многие территории будут освобождены. Она призвала людей не спешить сейчас возвращаться домой, а все же дождаться осени.

"Если вы ждете, что сейчас наступит победа... В своих предыдущих прогнозах я говорила, что война закончится или поутихнет к концу года. Когда некоторые говорили или писали о том, что через 2-3 недели война закончится. Говорили о том, что я бред несу, чушь... Сейчас все мы это видим, время показывает свое", - отметила Цыбульская.

"Поэтому осталось нам полгода. Полгода для того, чтобы мы почувствовали себя спокойно", - добавила астролог.

Она также ответила на волнующий многих вопрос, нападет ли Беларусь открыто на Украину. По ее словам, эта страна будет наносить удары и попытается зайти на нашу территорию, но все попытки будут остановлены ВСУ.

Ранее Рубина Цыбульская рассказала, какая судьба ждет Украину в июле 2022 года. По ее словам, июль будет очень напряженным и горячим, страх и усталость людей достигнет максимума.

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