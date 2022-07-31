Украина может освободить Донбасс уже в ближайшее время.

Известный астролог Дмитрий Уранус заявил, что Украина сможет освободить Донбасс уже в период с августа по ноябрь 2022 года.

Также он добавил, что в период с ноября по декабрь Вооруженные силы Украины могут освободить юг, Херсонскую область и начать процесс подготовки к освобождению Крыма (зима 2022-2023 годов).

"Скорее всего, с августа, и в течении осени, Россия начнет терпеть поражение на украинском фронте. С августа по ноябрь Украина будет освобождать Донбасс. В районе ноября-декабря Украина может освободить юг, Херсонскую область, и начать процесс подготовки к освобождению Крыма, зимой 2022-2023 годов", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее астролог Марина Скади предрекла Украине судьбоносный период. Эксперт добавила, что август - это очень важный месяц, и именно он станет переломным в войне. Кроме того, она призвала украинцев соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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