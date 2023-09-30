По его словам, это может произойти в ближайшие несколько лет.

Экстрасенс Роман Шептицкий рассказал, что полномасштабная война в Украине может закончиться в период от одного до двух лет, однако это не значит, что оккупанты сразу же перестанут нас терроризировать.

Как он отметил в интервью УНИАН, неспокойно будет вплоть до 2027 года:

"Война может прекратиться хоть сегодня. Для этого нужно желание определенных лиц. Но я говорил в прошлом году и повторю сейчас: война может длиться 1-2 года, а неспокойно будет до 2027 года. Пока информация не меняется. Я слышал, что боевые действия могут продолжаться еще 5-7 лет, однако я этого не вижу".

Шептицкий добавил, что есть две стадии прекращения полномасштабной войны. Во-первых, это возвращение к границам до 24 февраля 2022 года. Во-вторых, возвращение к границам до 1991 года.

"Надо понимать, что война может быть политической, экономической... То есть она может быть разной. Но я считаю, что именно такая острая стадия прекратится раньше", - добавил эксперт.

Напомним, ранее мольфар Макс Гордеев назвал год, когда Украина победит в войне.

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