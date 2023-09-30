Экстрасенс Роман Шептицкий в интервью УНИАН рассказал, какие события будут происходить в октябре, могут ли ВСУ освободить какие-то оккупированные территории, продолжатся ли массированные обстрелы, и когда закончится война.

Роман, расскажите, к чему готовиться украинцам в октябре?

Октябрь-месяц процессный. Это значит, что мы маленькими шагами идем к большой победе. Продолжаются все процессы, которые были запущены. Мы постепенно будем освобождать Запорожскую область, Крым, Донецкую и Луганскую области.

Уходит энергия дополнительной помощи. Мы можем получить дальнобойные ракеты, танки и прочее.

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Однако самой напряженной будет вторая половина месяца, потому что две недели будет коридор затмений, с 14 до 28 октября. Уже неоднократно было замечено, что именно в такие периоды нечисть максимально активизируется. Вообще россияне каждую неделю могут что - то начудить, но в период затмений-больше всего.

С другой стороны для Украины это будет шанс. ВСУ могут обезвредить оккупантов.

Какие опасности ждут нас в этом месяце?

Сейчас много говорят о том, что 4 октября будут переговоры, однако я этого пока не вижу. Если они и будут, то только после нашей победы. Также есть мнение, что в этот же день Путин может нажать ядерную кнопку, но опять же карты мне этого не показывают. Я думаю, что они просто хотят нагнать панику и страх на людей.

7 октября могут быть массированные атаки на Украину, потому что в эту дату Путин празднует свой день рождения. Пока враг на нашей земле, опасность есть каждый день. Но в октябре мы его будем преодолевать. Более того, мы выйдем на новый уровень. С помощью новой техники, тактики и прочего мы будем продвигаться вперед. Перед нами откроются новые двери.

Куда россияне будут бить в первую очередь?

Как я уже сказал, в зоне риска энергообъекты, военные объекты, аэропорты. Также под угрозой предприятия и заводы и то, что связано с зерном. Что касается городов, то могут быть атаки на каждый из них. В первую очередь могут пострадать восточные области, затем северные, южные, центральные и западные.

Сейчас нас пугают, что очень сложной будет зима. Удастся ли Украине избежать блэкаутов?

Россияне будут пытаться навредить нашей энергосистеме, чтобы мы снова сидели в темноте. Однако по поводу тотальных блэкаутов могу сказать то, что энергия идет 50 на 50. если они и будут, то легче, чем в прошлом году. Мы уже усилились в плане защиты.

Когда закончится война?

Война может прекратиться хоть сегодня. Для этого нужно желание определенных лиц. Но я говорил в прошлом году и повторю сейчас: война может длиться 1-2 года, а неспокойно будет до 2027 года. Пока информация не меняется. Я слышал, что боевые действия могут продолжаться еще 5-7 лет, однако я этого не вижу.

Надо понимать, что война может быть политической, экономической... То есть она может быть разной. Но я считаю, что именно такая острая стадия прекратится раньше. Будет две стадии: 1) возвращение к границам, как было до 24 февраля 2022 года; 2) возвращение к границам 1991 года, как было заявлено изначально.

Возможна ли еще одна война Украины с другими странами, не только Россией?

Сейчас в инфополе это не читается. Так что я не думаю, что это возможно. Хочу напомнить о важности нести добро, поднимать позитивные вибрации и прочее, ведь это также помогает нам в преодолении врага.

Можете спрогнозировать, когда беженцы будут возвращаться домой?

Я все же не думаю, что они будут возвращаться массово. Те, кто хотели, они уже давно дома. А те люди, которые потеряли жилье из-за войны или жили на оккупированных территориях, большинство из них уже будет строить жизнь за границей. Большинство людей там сидят уже не за счет других государств, а они начали работать, находить жилье и в целом строить жизнь.

Однако есть и такой момент, что страны, принимавшие беженцев, с 2024 года могут прекратить им помогать. Поэтому до 30 процентов беженцев вернутся домой.

Кстати, некоторые астроэксперты говорят, что диктатор Владимир Путин уже умирает, однако я помню ваши слова о том, что его уже давно нет в живых.

Настоящий Путин, я считаю, умер уже более 8 лет назад. Сейчас вместо него мы видим его двойников. Когда они умрут - не знаю. Важно, чтобы была разрушена вся путлиревская система, тогда будет толк. Их гниение и распад уже происходят. А в течение октября оно будет еще больше активизироваться.