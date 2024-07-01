Названа дата окончания войны в Украине: прогноз астролога

По словам Урануса, будет несколько благоприятных аспектов.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, когда в Украине закончится война. По его словам, будет несколько благоприятных аспектов, которые повлияют на мир в нашей стране.

Эксперт говорит, что 4 августа 2024 года будет новолуние, которое даст большие надежды на начало положительных перемен в течении последующих 30 дней.

"Скорее всего, они начнутся только при запуске нового соляра карты Украины с 24.08.2024. С появлением нового соляра курс на окончание войны будет более явным. Не буду далеко забегать наперед, дай Бог дожить нам всем до этого времени. Коротко скажу, что над Киевом, в момент новолуния 4 августа, будут кульминировать Венера и Меркурий, что однозначно может указывать на высокую вероятность смены вектора внимания Киева с войны на переговоры и мир. Венера - это мир и согласие, а Меркурий – встречи и договора. Это первый такой обнадеживающий аспект в картах новолуний для Киева за долгое время войны", - отметил астролог.

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Однако астролог не уверен, что это будет заключение самого мира. Скорее всего, в это время будут события, которые приведут нас к последующему миру. Карта начала войны указывает на очень значительные события в период март-апрель 2025 года.

"Хочу заметить, что говоря о мире или об окончании войны, я не подразумеваю возвращение Украиной всех оккупированных территорий в ближайшее время. У нас для этого пока нет ни сил, ни средств, ни ресурсов", - добавил Уранус.

Напомним, ранее астролог назвал города, куда полетят все ракеты уже на днях.

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