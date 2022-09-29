Можно узнать характер по дате и времени рождения, однако не стоит забывать о том, что на формирование личности человека влияют не только разные космические объекты.

Чтобы начать разбираться, каким характером человек наделен после своего рождения, по мнению астрологов, нужно понять, что такое асцендент?

Асцендентом называется восточная точка зодиакального круга, в ней указан привычный нам знак Зодиака, под которым родился человек. Поскольку это точка, которая находится на Востоке, асцендент называют Восходящий знак. Асцендент якобы влияет на поведение человека, его окружение, жизненные поиски и даже взгляд на себя.

Чтобы получить свой самый точный гороскоп, необходимо знать точное время рождения. И у немалого числа людей может возникнуть проблема, поскольку они просто его не знают. Как узнать время рождения? Можно пойти обычным путем – спрашивать у родителей, искать первую медицинскую карту, связываться с роддомом или поднимать архивы.

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Но есть и астрологический путь – астрологи могут определить точное время рождения человека по важным событиям, которые произошли в его жизни. Это называется ректификация гороскопа.

Что можно понять по времени рождения

Точное время рождения поможет составить гороскоп, в котором будут раскрыты самые главные качества человека – его главные слабые и сильные стороны, совместимость с другими зодиакальными представителями, лучшие сферы для деятельности, возможные опасности.

Какой Ваш знак Зодиака по времени рождения и по дате

Асцендент в Овне у людей, которые родились с 5 до 7 часов утра

Положительные стороны Овнов: непосредственность, искренность, притягательность, общительность.

Негативные стороны Овнов: вспыльчивость, упрямство, жесткость, своенравность.

Считается, что самые счастливые Овны рождаются 2, 8, 24 и 29 числа. Стоит отметить, что Овнами традиционно считают людей, которые родились с 21 марта по 20 апреля.

Асцендент в Тельце у людей, рожденных с 7 до 9 часов утра

Положительные стороны Тельцов: коммуникабельность, практичность, трудоспособность, сентиментальность.

Негативные стороны Тельцов: упрямство, могут повестись на внешние качества человека и не заметить внутренние качества, часто гнут свою линию.

Самыми счастливыми датами для рождения считают 2, 5 и 30 число. Тельцами называют людей, рожденных с 21 апреля по 20 мая.

Обратите внимание, что характер человека по дате рождения онлайн описывают очень обобщенно. Буквально одна минута разницы во времени рождения вносит серьезные коррективы, поэтому люди все такие разные, даже если и родились под одним знаком Зодиака.

Асцендент в Близнецах у людей, которые родились с 9 до 11 часов

Положительные стороны Близнецов: пытливый ум, остроумие, веселость, желание развиваться.

Негативные стороны Близнецов: могут не доводить начатое до конца, способны проявлять чрезмерную самоуверенность. В некоторых ситуациях способны на агрессивные шаги.

По мнению экспертов, самые счастливые Близнецы рождаются 1, 2 и 19 числа. Близнецами принято считать людей, рожденных с 21 мая по 21 июня.

Асцендент в Раке у тех, кто рожден с 11 до 13 часов

Положительные качества Раков: нежность, чувствительность, внимательность, семейность.

Негативные качества Раков: закрытость, могут таить обиды, неуверенность в себе.

Считается, что успешные люди рождаются 1, 2, 7, 8, 12 и 30 числа. Стоит отметить, что Раками называют людей, рожденных с 22 июня по 22 июля.

Асцендент во Льве у людей, время рождения которых приходится с 13 до 15 часов

Плюсы Львов: дружелюбность, харизматичность, позитивность, страстность, упорность.

Минусы Львов: могут быть транжирами, в некоторых ситуациях способны на агрессию, любят быть в центре внимания.

Счастливые Львы рождаются 4, 8, 12, 22 и 30 числа. Даты рождения Львов – 23 июля – 21 августа.

Асцендент в Деве у тех, чье время рождения с 15 до 17 часов

Положительные качества Дев: хозяйственность, упорность, желание развиваться, трудолюбие.

Негативные качества Дев: не прощают себе свои же ошибки, могут страдать трудоголизмом, склонны слишком много требовать от себя.

Счастливыми датами рождения Дев называют 2, 6, 28 и 30 число. Традиционно Девы – это люди, которые родились с 23 августа по 22 сентября.

Стоит отметить, что предсказанная судьба по дате рождения не является вердиктом. Нужно помнить, что многое зависит от самого человека, и никогда не стоит отчаиваться.

Асцендент в Весах у людей, которые рождены с 17 до 19 часов

Плюсы Весов: уравновешенность, трудолюбие, позитивность, дружелюбие.

Минусы Весов: могут недоговаривать что-то, чтобы избежать конфликта, склонны быстро менять точку зрения, некоторым присуща скупость.

Лидеры рождаются 7, 8, 9, 10, 28 числа. Весами называют тех, кто родился в период 23 сентября – 22 октября.

Асцендент в Скорпионе у тех, кто родился с 19 до 21 часа

Позитивные стороны Скорпионов: умеют поддержать и выслушать, дружелюбные, умеют вкладывать душу в любимое дело.

Негативные стороны Скорпионов: не выносят критику, могут мстить, способны на негативные поступки в гневе, склонны к переменам настроения.

Самыми лучшими числами для рождения Скорпионов считаются 1, 2, 10 и 29-е. Обычно Скорпионами называют людей, которые родились с 23 октября по 22 ноября.

Асцендент в Стрельце у людей, которые рождены с 21 до 23 часа

Позитив Стрельцов: коммуникабельность, харизматичность, уверенность в себе, наличие чувства юмора.

Негатив Стрельцов: склонны к эгоистичности, своей прямотой могут ранить людей, могут быть неверными.

Хорошими датами для рождения Стрельцов считаются 5, 8, 18, 10, 20 и 23 число. Стрельцами традиционно называют всех, кто рожден в период с 23 ноября по 22 декабря.

Асцендент в Козероге у рожденных с 23 часов до 1 часа ночи

Плюсы Козерогов: сдержанность, рассудительность, воспитанность, доброта.

Минусы Козерогов: способны на жесткость и даже жестокость, скрытны, многое держат в себе, могут проявлять скупость, склонны к трудоголизму.

Хорошими датами для рождения Козерогов считаются 1, 5, 3, 11 и 23 число. Обычно Козерогами называют людей, рожденных с 21 декабря по 19 января.

Асцендент в Водолее у тех, кто был рожден с 1 часа до 3 ночи

Позитивные качества Водолеев: креативность, доброта, общительность, желание двигаться вперед.

Негативные качества Водолеев: расчетливость, склонны к нарциссизму, могут быть очень резкими, им трудно долго находиться в отношениях с одним человеком.

Самыми счастливыми датами рождения для Водолеев называют 1, 6, 7, 8, 12, 14 число. Водолеями обычно считают людей, рожденных с 20 января по 19 февраля.

Гороскоп по времени рождения считают более точным, чем обычный прогноз, однако не стоит забывать, что на людей влияют не только разные небесные тела, но и жизненные обстоятельства. Поэтому не спешите на кого-либо вешать какой-то "ярлык".

Асцендент в Рыбах у людей, которые родились с 3 до 5 утра

Плюсы Рыб: искренность, доброта, могут искренне сопереживать, способны дать дельный совет.

Минусы Рыб: могут не прощать обиды и не отпускать негатив прошлого, чрезмерная мечтательность, неорганизованность, частая перемена настроения.

Счастливыми для рождения Рыб считают 5, 7, 10, 14, 28 число. Рыбами традиционно называют людей, которые родились с 20 февраля по 20 марта.

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