Почему пятница 13 - страшный день и какие существуют суеверия на этот счет - узнайте в материале УНИАН.

Пятница 13 во многих культурах считается днем мистическим, негативным и чуть ли не проклятым. Врачи не назначают на этот день операций, в некоторых странах не строят дома с 13-м этажом, а эзотерики и астрологи вовсю готовятся к этой дате. УНИАН расскажет, когда будет пятница 13 в мае 2022 года и к чему нужно быть готовыми.

Ранее мы говорили о том, когда наступят опасные дни 2022 года.

Пятница 13 - история и суеверия

В 2022-м году в мае пятница 13 выпадает на следующую неделю, но одни из первых упоминаний пятницы 13 берут свое начало еще в эпоху Средневековья. Число "13" - чертова дюжина, а в старину считали, что именно в эту дату ведьмы и колдуны собираются на шабаши в количестве двенадцати человек, а тринадцатым всегда приходит Сатана.

Христианство предлагает свою трактовку страшной даты и акцентирует внимание на неслучайных совпадениях:

Иуда, предавший Иисуса Христа, был тринадцатым апостолом;

Адам и Ева вкусили запретный плод тринадцатого числа;

Иисуса Христа распяли на кресте в пятницу;

Каин убил своего брата Авеля тоже в пятницу.

Для тех, кто разбирается в истории и знает об Ордене Тамплиеров, будет интересным реальный исторический факт. В 1307 году, в пятницу 13-го, были арестованы большое количество участников этой организации. Долгое время их держали в тюрьме, а затем сожгли на кострах святой инквизиции. Участники Ордена были казнены на распространение ереси.

Суеверия о пятнице 13 настолько поразили воображение людей, что в XVIII веке властями Англии было принято решение построить корабль под названием "Пятница", чтобы убедить граждан в том, что ничего страшного с судном не произойдет. Строительство начали в пятницу 13, на воду он был спущен в такой же "мистический день", да и в открытое море вышел тоже в пятницу 13. Удивительно, но корабль в итоге бесследно исчез вместе с экипажем и никто никогда больше его не видел.

Что можно и нельзя делать в пятницу 13

Вне зависимости от того, суеверны вы или нет, эксперты по эзотерике рекомендуют поберечь себя и отказаться от некоторых действий. В пятницу 13 нельзя:

устраиваться на новую работу;

переезжать и ехать в отпуск;

водить машину или другое транспортное средство;

начинать новые проекты;

планировать свое будущее.

Также нежелательно слишком сильно веселиться в этот день - потусторонние силы захотят наладить баланс энергий и пошлют вам какие-нибудь неприятности.

Лучшее, что вы можете сделать в пятницу 13 - это провести время наедине с собой или со своими близкими. Также можете провести косметологические процедуры, заняться йогой или сходить на прогулку. В целом, выбирайте деятельность, которая приносит вам удовольствие и гармонию.

Пятница 13 - миф о гаданиях

Эзотерики и церковь расходятся во мнениях о том, можно ли гадать в такой нестабильный день. По христианским верованиям, гадать нельзя ни в какой день, так как желание знать свою судьбу - это грех. А вот опытные гадалки, наоборот, утверждают, что в пятницу 13 концентрация энергий настолько мощная, что вы точно получите ответ на свои вопросы.

Гадание на воске

Лучшее время для гадания - глубокий вечер (10 или 11 часов). Возьмите глубокую тарелку и налейте в нее воды. Рядом поставьте церковную свечу. Если носите крестик или кольца - снимите.

Зажгите свечу, возьмите ее в руки, закройте глаза и мысленно задайте вопрос, который вас волнует. Затем наклоните свечу пламенем над тарелкой и дождитесь, пока воск начнет капать. Не открывая глаз, считайте до 13 и убирайте свечу. Застывшая фигура из воска и будет ответом на ваш запрос, трактовку можете найти самостоятельно.

Гадание с кошкой

Самый простой и удобный метод для тех, у кого есть домашний любимец. Задайте вечером в пятницу 13 вопрос и позовите кошку. Обращайте внимание, с какой лапы она начинает к вам идти. С правой - ответ "да", с левой - "нет".

Гадание с зеркалами

ВАЖНО: данный способ гадания считается наиболее опасным. Гадалки не рекомендуют использовать его новичкам или в одиночестве. Несмотря на последствия, которые могут быть у вас, гадание на зеркалах - это всегда 100% правдивый результат.

После полуночи в пятницу 13 завесьте все окна в доме, уберите со стола скатерть и поставьте на него зеркало. Возьмите церковную свечу и начертите в воздухе 13 крестов. Затем поставьте эту свечу между собой и зеркалом и вглядывайтесь в отражение 13 минут. В зеркале вы увидите образы и фигуры, которые дадут вам ответ на вопрос. Если не увидели, то оберните зеркало белой тканью и положите под подушку - информация придет во сне.

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