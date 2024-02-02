По словам эксперта, благоприятный период для Украины наступит после 2025 года.

Астролог Татьяна Калинина предсказала переломный момент в войне России против Украины и сказала, когда закончатся боевые действия на территории нашей страны.

Как она рассказала на YouTube-канале "Астромир", война в Украине закончится не раньше 11 марта 2026 года.

"Территория Украины войдет в какой-то большой Альянс, имеющий военную основу, а также станет членом какого-то великого союза, имеющего экономическую основу. Будет ли это НАТО и ЕС или что-то совершенно новое пока сказать не могу, но такие тенденции просматриваются совершенно четко", - рассказала астролог.

После 25 января 2025 года, по словам эксперта, Украина получит еще более масштабную помощь от США. После этого начнется благоприятный период для нас.

"Из-за военного времени выборов в Украине может и не быть, но в желании Зеленского идти на второй срок я не сомневаюсь. В мае 2024 года открывается период, когда средства для достижения победы для Украины станут очень большими", - рассказала Калинина.

Напомним, ранее астролог назвал год, когда окончательно наступит мир.

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