Восточная мудрость придает большое значение цифрам, считая их счастливыми или неудачными. Китайская нумерология поможет рассчитать ваше индивидуальное счастливое число, которое будет приносить удачу. Для этого нужно лишь учесть год рождения и пол.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Как рассчитывается китайская нумерология по дате рождения
Для расчетов вам понадобится год рождения, а точнее две его последние цифры. Прибавьте их, и если получилось двухзначное число, то сложите его снова. Затем отнимите от 10 полученное число, если вы мужчина, или прибавьте к нему 5, если вы женщина. Так вы и узнаете свое счастливое число.
Например, человек родился в 1987 году. Прибавляем 8+7=15, затем сводим к однозначному числу 1+5=6. Для мужчин счастливым числом в данном случае 10-6=4. Для женщин 5+6=11, затем снова сводим к однозначной цифре 1+1=2.
Что означает ваше счастливое число по китайской нумерологии
Число 1. По восточной нумерологии вы считаетесь человеком "мужского" типа, с большой силой воли, страстью и стремлением к успеху. Ваша личность едина с действиями, вы точно знаете свое место в жизни. Использование единицы по жизни принесет вам успех в делах.
Число 2. Вы гармоничная личность, которая пытается во всём найти компромисс. Не любите крайностей и категоричности. Находите баланс между работой, семьей и отдыхом. Двойка сулит вам удачу в отношениях и дружбе.
Число 3. Вы щедрый и дружелюбный человек, который любит делиться счастьем с близкими. Имеете способности хорошего отца (матери) и мудрого воспитателя. Тройка обеспечит изобилие и счастье. Вы будете очень счастливы с тремя детьми.
Число 4. В китайской нумерологии цифра 4 считается самой несчастливой, поскольку звучит похоже на слово "смерть". Поэтому если вам выпала четверка, то вам наоборот стоит особенно избегать этого числа и стараться никогда его не использовать.
Число 5. Вы уверенный в себе и мудрый не по годам человек. Высоко цените свободу. Не боитесь выделяться из толпы и иметь особую миссию в жизни. В китайской мифологии цифра 5 считается основой мира и ассоциируется с императором. Пятерка внесет в вашу жизнь душевное спокойствие и равновесие.
Число 6. Вы эмоциональная и эмпатичная личность, способная на глубокие чувства. Семья - ваша самая большая ценность в жизни. О близких заботитесь больше, чем о себе. Шестерка привлечет большое счастье и изобилие в вашу жизнь, особенно в любовной сфере.
Число 7. Такое число описывает загадочную и творческую натуру, которая предпочитает уединенность. Вам тяжело доверять людям и раскрывать свою душу. Имеете немного близких людей, но с ними вы искренни. Семерка принесет вам лучшее понимание себя, внутреннее удовлетворение.
Число 8. Вам часто везет по жизни, хотя вы можете этого не замечать. Вы трудолюбивый человек с большим количеством талантов. В китайской нумерологии именно эта цифра считается самой счастливой, поэтому широко используется в культуре. Для вас восьмерка особенно удачлива.
Число 9. Вы - очень удачливый человек с крепким здоровьем и склонностью к долголетию. Имеете задатки лидера, не боитесь ответственности. Для вас важно, чтобы вас уважали. Частое использование девяток обеспечит вам процветание и финансовый достаток.