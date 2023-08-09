Кому стоит готовиться к непростому периоду - читайте в гороскопе ниже.

Тарологи составили гороскоп до конца этой недели. Оказалось, представителям двух знаков Зодиака стоит готовиться к худшему. Их ждут большие проблемы, неудачи могут утащить на самое дно. Кому ждать беды - расскажет таро-гороскоп.

Телец

Тарологи считают, что Тельцам придется принять поражение. Неприятный вкус проигрыша может омрачить все вокруг, будьте к этому готовы. Постарайтесь настроиться на то, что вы проиграли всего одну битву, но впереди еще будут шансы все исправить.

Возможно, вам придется расстаться с любимым человеком или потерять друзей. Также есть вероятность того, что начнутся проблемы с деньгами. Не позволяйте проблемам утащить вас на самое дно, попробуйте абстрагироваться от негатива и найти новый источник радости.

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Водолей

Карты Таро сулят Водолеям неприятности со здоровьем. Возможно, вам придется потратить немало денег, однако постарайтесь принять это без лишнего стресса. Берегите нервы и свой организм в целом, негатив лишь усугибит все проблемы.

Помимо этого, до конца недели вам не стоит решать свою дальнейшую судьбу. Откажитесь от важных встреч и переговоров, в эти дни стоит заняться чем-то менее серьезным. Позвольте себе немного отдохнуть.

Напомним, ранее тарологи рассказали, какие знаки Зодиака получат счастливый билет уже очень скоро.

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