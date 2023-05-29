Гадать на ромашке - это очень просто и весело.

Гадание на ромашке - любимое летнее развлечение многих детей и взрослых. Этот симпатичный цветок помогает нам узнать ответ на наш вопрос и определить, любит ли нас наша вторая половинка или сбудется ли наше желание. К гаданиям на ромашке не стоит относиться слишком серьезно, ведь это просто безобидная забава. А если результат вам не понравился - может, вам попался неправильный цветок и стоит выбрать другой.

Гадание на ромашке "любит - не любит"

"Любит - не любит" - самое популярное гадание на ромашке, которое знают все. Для него нужно выбрать молодой цветок с большим количеством лепестков. Отрывайте их один за другим и поочередно говорите "любит" или "не любит" (в другом варианте - "да" или "нет). Вариант, на котором оторвется последний лепесток, будет ответом на ваш вопрос.

У этого гадания есть расширенная версия, которая звучит так: "Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмёт, к чёрту пошлёт".

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Гадание на ромашке на выбор лучшего варианта

Загадайте себе вопрос, который вас волнует, и придумайте несколько вариантов ответа, между которыми колеблетесь. Затем нарвите со стеблем ромашки в количестве, равном вариантам ответа. Поставьте цветы в вазу с водой. Чтобы не забыть, какой цветок что означает, можно прикрепить записки. Та ромашка, которая завянет самой последней, будет наиболее правильным вариантом.

Гадание на ромашке на дружбу

Этот ритуал поможет определить, насколько хорошо к вас относится человек. Загадайте человека, о котором хотите погадать, и сорвите 12 молодых раскрытых цветков. Опустите ромашки в емкость со стоячей водой или водоем. Подождите несколько минут. Чем больше цветков утонет, тем труднее будет построить хорошие отношения с человеком.

Гадание на ромашках о будущем

Этот ритуал поможет определить, какими для вас будут следующие 3 месяца - счастливыми или неудачными. Для этого соберите букет ромашек и положите на стол на 3 дня. Если по истечению этого срока цветки останутся свежими, то следующие 3 месяца принесут вам счастье, а если ромашки завянут, то вас ожидают трудности.

Гадание на ромашках о судьбе

Этот ритуал проводят в ночь на Ивана Купала, хотя так можно погадать и в обычный день. Сплетите венок из цветов ромашки и пустите его плавать по воде. Если цветы быстро утонут, то стоит ждать беды, а если уплывут далеко - всё будет хорошо. Если венок до опускания на воду сам по себе распускается, то возможны проблемы в семье.

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