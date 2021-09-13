Неделя будет непростой для Скорпионов и Дев.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Звезды рекомендуют вам больше спать, поскольку вашему организму не хватает сна. Сон должен быть длительным и качественным. Для этого за 2 часа до сна не пользуйтесь гаджетами и не смотрите телевизор. Разрешается также спать днем.

Телец

Тельцы могут столкнуться с осенним авитаминозом. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, зелени, рыбы. Замените обычную соль на йодированную. Удачная неделя для любых операций и лечения зубов.

Близнецы

Звезды предупреждают, что питание Близнецов неполноценное или недостаточно качественное. Ваше самочувствие на этой неделе будет зависеть от качества питания. Звезды рекомендуют добавить в недельный рацион тыкву, миндаль, арахис, семена льна.

Рак

Ваше физическое здоровье будет отменный, но возможны душевные проблемы. Из-за стресса и плохого настроения может ухудшиться самочувствие. Не влезайте в конфликты и не позволяйте себе раскиснуть. Радуйте себя и занимайтесь любимыми делами.

Лев

Самым уязвимым органом Львов станет кишечник. Следите за своим питанием, не ешьте острую пищу и употребляйте больше клетчатки. В середине недели возможны боли в сердце и ухудшение зрения.

Дева

Ваши желудок и поджелудочная железа сейчас очень уязвимы. Особенно осторожными нужно быть Девам, которые переболели заболеваниями этих органов – возможен рецидив. Крайне нежелательно курить сигареты и пить спиртное на этой неделе.

Весы

Читайте такжеЧетыре знака Зодиака смогут "озолотиться" уже этой осеньюНа этой неделе нужно позаботиться о ваших волосах – они нуждаются в дополнительном уходе. После мытья рекомендуется нанести на волосы органическую маску или ополоснуть их отваром из трав.

Скорпион

Звезды предупреждают вас не делать никаких резких изменений в режиме дня, привычках и питании. Любые эксперименты не пойдут вам на пользу. Единственное исключение – если новый образ жизни был назначен врачом. Также для вас опасно недоедание. Неделя не подходит для похудения.

Стрелец

Звезды рекомендуют вам чаще заниматься физической активностью. Запишитесь в спортзал или в секцию, выполняйте упражнения дома или хотя бы больше ходите пешком. Вы сразу почувствуете прилив энергии и улучшение самочувствия. На выходных следите за артериальным давлением.

Козерог

Если вас давно беспокоит хроническое или не долеченное заболевание – на этой неделе у вас будет серьезный прогресс. Звезды рекомендуют вам найти время для похода к врачу и обследований. И не забывайте придерживаться рекомендаций доктора.

Водолей

Водолеям нужно быть более терпеливыми. Вы ждете скорых результатов – быстрого излечения от болезни, мгновенного похудения и легких спортивных достижений. Вы обязательно достигнете желаемого, но не так скоро. Продолжайте в том же духе и не сдавайтесь.

Рыбы

На этой неделе привычная мнительность Рыб сменится легкомыслием. Раньше вы диагностировали смертельное заболевание после любой царапины, а сейчас не будете придавать значения необычным симптомам. И это правильно, ведь вам ничего не угрожает. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

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Автор: Екатерина Пулатова