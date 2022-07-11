В середине лета представителям огненного знака придется решать накопившиеся дела, особенно, трудности, возникшие в семье.

Звезды говорят, что Стрельцы в июле будут максимально ориентированы на семью - домашнее хозяйство и давние трудности необходимо будет решать именно сейчас. То же самое касается и работы - лучше разобраться с имеющимися делами, чем убегать от них в поисках новой занятости.

Ранее мы составляли гороскоп для Скорпиона в июле 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

В первой декаде месяца астрологи советуют Стрельцам отдохнуть - впереди вас ждет огромное количество важных и ответственных задач. Во второй декаде наступят перемены - откроется множество шансов для реализации собственных идей, особенно, если вы работаете в творческом коллективе. Повышения по службе ждать не стоит, но необычных задач и смены фокуса в работе - вполне.

Звезды предупреждают, что Стрельцы, у которых нет работы, могут стать жертвами мошенников. Будьте внимательны и не дайте себя обмануть - тщательно изучайте условия подработок. Общая финансовая ситуация месяца будет стабильной, но управление финансами не окажется на высоте, поэтому старайтесь зря не тратить деньги.

Гороскоп любви на июль 2022

Многие Стрельцы вдохнут полной грудью и запустят новый виток взаимоотношений с партнером. Этому поспособствуют смена имиджа, места жительства или трудные ситуации, через которые вы успешно пройдете вместе. Будьте внимательны - возможно появление бывших партнеров. Не дайте этому обстоятельству испортить ваш союз.

Одинокие Стрельцы окажутся в центре внимания противоположного пола, но астрологи не советуют принимать необдуманные решения. В июле откроется множество тайн, о которых вы раньше не знали, что сильно ударит по самооценке. Именно поэтому важно действовать осторожно и тщательно взвешивать каждый шаг.

Гороскоп здоровья на июль 2022

В этом месяце Стрельцам показаны любые физические нагрузки - можете пойти в тренажерный зал или заниматься в парке. Выбирайте для себя кардио, чтобы увеличить выносливость и сбросить лишний вес. В целом, старайтесь высыпаться, больше уделять времени себе и не общаться с негативными людьми, иначе душевное состояние окажется плачевным.

Огненные представители знака должны в июле закалить свою силу воли - избавиться от вредных привычек, сменить образ жизни или начать работать над своими недостатками. Берегите психику - если будете окунаться в негатив, то долго потом не сможете выйти из состояния апатии.

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