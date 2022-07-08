Что ждет Раков в июле месяце и к каким событиям нужно быть готовыми - узнайте в материале УНИАН.

Эксперты по эзотерике считают, что июль для Раков окажется, в целом, удачным месяцем. Многим представителям знака придется принять несколько важных решений в жизни. Месяц хорош для карьерного роста, встреч с друзьями и общения, главное - мыслить позитивно и не поддаваться апатии.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Близнецов на июль 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Особенно благоприятным июль будет для представителей знака, которые работают в социальной сфере или вынуждены часто общаться с разными людьми. Идеи, которые приходят вам в голову, обязательно нужно реализовывать - это увеличит шансы продвижения по карьерной лестнице. Астрологи советуют не останавливаться на полпути и воспринимать любые трудности, как необходимый опыт.

Если вам предложат командировку - соглашайтесь, это поможет обрести новые знакомства и отдохнуть от рутины. Дополнительный заработок получится найти в творческой сфере, а особенно находчивые Раки смогут заметно изменить в лучшую сторону свое материальное положение.

Гороскоп любви на июль 2022

Звезды говорят, что одинокие Раки в июле вполне могут встретить свою вторую половинку. Скорее всего, это будет новый человек в вашей жизни, ухаживания и забота которого заставят вас подумать о том, чтобы вступить в отношения с ним. У вас появится шанс на крепкий и счастливый союз, а также взаимную любовь.

Семейные Раки окажутся в ситуации, когда необходимо будет выйти с партнером на откровенный разговор, чтобы избежать проблем в будущем. Также высока вероятность появления бывших, поэтому старайтесь не поддаваться эмоциям и вести себя разумно, иначе такие люди станут угрозой семейному счастью.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Желательно в этом месяце избегать любых существенных физических нагрузок из-за рисков травм. Боль в коленях, суставах или мышцах - вот, с чем столкнутся Раки в июле. Не водите машину без крайней необходимости, не носите тяжести и не рискуйте - планеты в секторе здоровья Раков расположены неудачно.

Для того, чтобы соблюсти баланс энергий, постарайтесь себя беречь - употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, занимайтесь гимнастикой, чаще гуляйте. Будьте внимательны - любая простуда в этом месяце может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Также настоятельно не рекомендуется купаться в водоемах.

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