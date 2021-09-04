5 сентября 2021 – это светлые и благостные 28-е лунные сутки. Луна во Льве наделяет людей решительностью и толкает на опасные поступки.

В двадцать восьмой лунный день успех любого человека зависит от его умения настроиться на позитив и проявить себя. Вот только проявлять себя нужно в правильной сфере – иначе гороскоп на сегодня выдает не слишком благоприятный, а порою даже опасный, прогноз.

Сегодня нужно держать себя в руках, быть умеренным в физических нагрузках и не игнорировать потоки позитивной творческой энергии этих суток.

Планета дня – Солнце. А, значит, наступает пора новых свершений, любви и щедрости.

Гороскоп на 5 сентября: Овен

Скорее всего, придется много общаться – но общение пойдет на пользу: удастся укрепить свои общественные позиции.

Читайте такжеВаш автомобиль по знаку Зодиака: какая машина кому подходитГлавный совет дня – не стоит отдавать общению все свои силы (в первую очередь – эмоциональные). Позитивный результат уже предопределён, и в дополнительных энергозатратах не нуждается.

Гороскоп на 5 сентября: Телец

День лучше всего подходит для решения домашних дел. А, выходя на улицу, стоит озаботиться нарядом по погоде, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Общение с близкими зарядит позитивом надолго.

Гороскоп на 5 сентября: Близнецы

Сегодня Близнецов потянет раздавать советы, но делать это нужно осторожно: за свои слова впоследствии придется отвечать репутацией, а, потенциально, и не только ею.

Возможен неожиданный визит гостей.

Гороскоп на 5 сентября: Рак

В этот день нужно держать под жестким контролем свои эмоции и свой кошелек. Нельзя просить отсрочек на работе и денег в долг. Вообще любые излишние траты (особенно те, что сделаны на эмоциях) потом еще долго будут неприятно аукаться.

В то же время любые трудности этого дня не нужно принимать близко к сердцу: Раку удастся с ними справиться, к тому же он получит полезный опыт.

Гороскоп на 5 сентября: Лев

Сегодня удача будет благоволить реализации "львиных" амбиций. Главное – не мелочиться и не скромничать, а выбрать самый важный проект и сосредоточиться именно на нем. Высок шанс обзавестись полезными знакомствами.

Воздержитесь от критики близких людей.

Гороскоп на 5 сентября: Дева

Читайте такжеКамни богатства по знакам Зодиака: названы минералы, которые притягивают деньгиДень будет суетливый, особенно по части домашних дел. Кто-то непременно попытается сесть Деве на шею – так что пусть не боится сегодня говорить "нет".

Высока вероятность произвести фурор в неожиданной сфере, так что не стоит бояться браться за непривычные проекты.

Гороскоп на 5 сентября: Весы

В воскресенье Весы будут неуравновешенными: их будет штормить от желаний. Причем порою ожидания будут откровенно завышенными. Если вовремя не взять себя в руки – то можно и нервишки себе попортить.

Прислушайтесь к своей интуиции и не хватайтесь за всё и сразу.

Гороскоп на 5 сентября: Скорпион

Лучше заняться домашними делами. Откровенничать в этот день тоже можно лишь с домочадцами. А деньги тратить – прагматично и с умом.

Не стоит бросать дела, не доведя их до победного конца.

Гороскоп на 5 сентября: Стрелец

Сегодня на Стрельца свалится куча дел. Со стороны они могут показаться скучными и неперспективными. Однако в конечном итоге такая работа принесет Стрельцу заслуженные лавры. А благополучно справиться со всем ему поможет самоорганизация.

Если правильно распланировать день, то высока вероятность получения неожиданной прибыли.

Гороскоп на 5 сентября: Козерог

Сегодня Козерог будет не самым приятным в общении партнером. Наружу будут лезть его самые неприятные качества. Поэтому лучше общаться со старыми, проверенными друзьями, которые знают характер Козерога и станут на него обижаться.

Любовный гороскоп на 5 сентября советует любыми способами избегать ссор с любимым.

Гороскоп на 5 сентября: Водолей

День отлично подходить для дискуссий и обсуждений. В таких делах Водолей наверняка отстоит свою точку зрения и добьется для себя нужных поблажек и уступок. А вот для практических действий сейчас не самое лучшее время.

Секрет успеха сегодня – настойчивость.

Гороскоп на 5 сентября: Рыбы

Сегодня важно не размениваться на мелочи. Есть опасность стать героем местных сплетен. Если так случится – то это придется просто пережить.

Гороскоп здоровья советует устроить себе разгрузочный день, а любовный гороскоп сулит романтическое знакомство.

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Автор: Диана Беловодская