Середина зимы предвещает очень много событий, но не всегда хороших.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН составил прогноз на январь 2024 года для всех знаков Зодиака. Карты Таро подскажут, что ждет именно вас в первый месяц нового года.

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Овен - гороскоп на январь 2024

Овны, судя по всему, январь 2024 года - ваш месяц. С приходом зимы прошлые печали забудутся. Тех, кто плодотворно работал в начале года, может ждать продвижение по службе. В карьере и личной жизни наступит белая полоса. Помешать счастью можете только вы сами. В январе 2024 года я предупреждаю о перепадах настроения и пессимизме без видимых на то причин. В таком состоянии вы можете наговорить лишнего. Больше дышите свежим воздухом. Оно развеет мрачные мысли.

Видео дня

Благоприятные дни: 2, 5, 14, 17, 20 января.

Неблагоприятные дни: 22, 26, 28, 30 января.

Что ждет Овнов в январе 2024 года

В общем, январь 2024 года пройдет без эксцессов. Если и будут возникать трудности, то преодолеть их Овнам не составит труда. Представители знака смогут получить все, что пожелали, и достичь целей, которые себе поставили. Но нужно помнить, что в январе упорство и труд почти ничего не решают. Куда важнее верить в успех, смотреть на происходящее оптимистично.

В начале месяца возникнет желание покорять новые вершины. Вероятны новые увлечения, командировки, встречи с партнерами. Овну будет трудно настроиться на решение мелких вопросов. Рутинные дела могут валиться из рук. Если вы планировали ремонт, лучше заняться им в другое время.

Январь 2024 года отлично подходит для путешествия в другую страну, хорошего отдыха. Во второй половине месяца я обещаю встречи со старыми друзьями и дальними родственниками. Возможно, стоит посетить родные края или позвонить близким людям, с которыми давно не общались.

В январе Овнов ждет много общения. Не всегда разговоры будут приятными. Некоторые люди могут разочаровать. Что бы ни услышали, старайтесь не терять самообладания. Вы рискуете сгоряча сделать то, что потом обернется против вас. Больше всего порадуют контакты со старшими родственниками. Вероятно, вам окажут помощь, на которую рассчитывали, или преподнесут подарок.

Любовный гороскоп. В январе одиноким женщинам Овнам повезет в любви. Новая связь может привести к повышению статуса, улучшению благосостояния. Вероятен брак по расчету. Для мужчин Овнов Луна не богата любовными приключениями. Сейчас вы слишком цените свой комфорт и не готовы работать над отношениями. Противоположный пол чувствует это и поэтому может избегать встреч. Если очень хочется покончить с одиночеством, начните с дружбы.

Семейные Овны 27 января 2024 года получат возможность поставить точку в семейных конфликтах. В этот день приходят неожиданные идеи. Не игнорируйте внутренний голос. Шансы улучшить атмосферу в семье велики. Помните, что во всем должен быть баланс. В кругу семьи, прежде всего, должно быть спокойно и комфортно.

Деньги и карьера. Материальное положение в январе существенно не изменится. Возможно поступление крупной суммы денег в конце месяца. Я советую сохранить ее для нужд семьи и улучшения жилищных условий.

Во второй половине января многих Овнов ждут перемены в карьере. Насколько они будут приятными, зависит от первого полугодия. Вспомните, какие семена вы посеяли? То и взойдет, такими и будут плоды. Достичь чего-то с нуля вряд ли получится. Для успешных проектов понадобятся свежие знания, невиданное упорство и инициативность.

Здоровье. По гороскопу в январе у Овна не предвидится особых проблем со здоровьем. Наоборот, защитные силы организма укрепляются, возрастает энергия, улучшается работа всех органов. Это не дает гарантии от всех болезней. Овнам следует помнить о своих слабых местах, заниматься профилактикой, соблюдать стандартные правила гигиены. В случае перепадов настроения важно не употреблять алкоголь, а выходить на улицу или на балкон подышать свежим воздухом. Также будут полезны пешие прогулки.

В январе 2024 года следует остерегаться падений, травм, связанных со спортом и неосторожным приготовлением пищи. В гололед не рискуйте, обувайте удобную обувь с нескользящей подошвой. Во время готовки старайтесь не отвлекаться на разговоры или интересный сериал. Владельцам автомобилей следует исключить быструю езду. Для поддержания бодрости и хорошей формы в январе Овнам хорошо подойдут занятия йогой, духовные практики. Можно заниматься фитнесом, аэробикой, борьбой, но в меру.

Телец - гороскоп на январь 2024

Для Тельцов первый месяц года пройдет в динамичном темпе. Одни события будут сменяться другими, вызывая противоречивые эмоции. Я уверяю, что удача будет на вашей стороне, но не забывайте и о своей интуиции. В начале января вам может поступить привлекательное предложение или важная информация. Во второй декаде Тельцам будет сложно действовать как того требуют обстоятельства. Представители знака окажутся под влиянием кого-то со стороны. Прислушивайтесь к мнению только тех людей, которым Вы доверяете. Третья декада даст возможность исправить все ошибки. Это время вдохновения, романтических свиданий, предвкушения волшебства.

Благоприятные дни: 5, 10, 15, 19, 23, 28.

Неблагоприятные дни: 2, 7, 13, 17, 21, 26, 30.

Что ждет Тельцов в январе 2024 года

Если в декабре Тельцы испытывали внутреннюю дисгармонию, то в январе ситуация исправится. Вы почувствуете умиротворение и расслабленность. Энергетический потенциал будет находиться на среднем уровне, что обусловит размеренное течение жизни. В первые дни января вам могут предложить командировку, или частную поездку в дальние края. Принимать ли это предложение, решать вам.

Возможно, завяжутся новые контакты с деловыми партнерами из зарубежья. У вас могут появиться единомышленники в родном коллективе, с которыми придется заниматься общим делом. Во второй декаде вы будете склонны к иллюзиям, вследствие чего можете совершить недальновидный поступок - невыгодно проинвестировать деньги или совершить ненужную покупку. В этот период лучше критически относиться к собственным решениям.

Третья декада будет для вас самым благоприятным периодом. Вы разберетесь с прошлыми неудачами, сможете найти дополнительный источник дохода и сделать правильный выбор, как в личной, так и в деловой сфере. Все эти достижения вызовут у вас душевное возвышение.

Любовный гороскоп. В предыдущие месяцы Тельцам не слишком везло в любовном плане. Январь изменит негативную ситуацию. У вас появится шанс завести романтическую связь. Обратите внимание, не стоит подгонять партнера под рамки собственных представлений. Лучше займитесь самосовершенствованием, работая над собой.

В этом случае шанс на построение гармоничных отношений будет намного выше. Я советую не оглядываться назад, с тоской вспоминая бывшего возлюбленного. Сосредоточьте все внимание на человеке, который появился в вашей жизни.

Тельцы, состоящие в браке, могут столкнуться с рядом скандалов и разборок. Будьте осторожны с новыми контактами. Случившуюся измену партнер вам не простит. Если даже показалось, что вы встретили любовь всей своей жизни, отложите решение уйти из семьи на более поздний срок. Очень может быть, что вы передумаете.

Деньги и карьера. Тельцы любят твердо стоять на ногах, иметь материальный достаток. Январь порадует их возможностью неплохо заработать и сделать накопления. Для начала придется навести порядок в финансовых вопросах, касающихся семейных расходов и ведения бизнеса. Ваш потенциал позволит браться за подработку.

Но имейте в виду, дополнительная работа должна приносить удовольствие. В противном случае ваши силы быстро иссякнут. Не стоит принимать предложения, обещающие быстрые и легкие деньги. Это прямой путь к разочарованию. Зарабатывайте на том, на чем вы хорошо разбираетесь.

В работе и карьере следует действовать размеренно, не спеша. Удивительно, но в этом случае вы успеете очень многое сделать. В середине месяца возможны некоторые недоразумения, которые вызовут досаду. Если какое-то дело не пошло, беритесь за следующее. Неудача не должна вас останавливать. Воспринимайте ее как опыт на пути к новым свершениям.

Здоровье. Тельцы отличаются крепким здоровьем, но в январе лучше себя поберечь. Ранее пережитые стрессы могут негативно сказаться на самочувствии и работе иммунитета. Не стоит взваливать на себя чрезмерную нагрузку. Остерегайтесь недосыпа и переутомления.

Из-за пониженной иммунной защиты могут обостриться хронические заболевания. В этом случае используйте рекомендации специалистов и придерживайтесь диеты. Поддержите здоровье водными процедурами-возьмите абонемент в бассейн, раз в неделю посещайте сауну. Уменьшите количество потребляемых сладостей.

Близнецы - гороскоп на январь 2024

Гороскоп для Близнецов на январь 2024 года обещает, что второй месяц зимы будет для представителей знака несколько напряженным, но, в общем, успешным. Вам придется переключиться на решение важных, насущных вопросов, и часть обязательств будет в тягость. При этом нужно уделять внимание семье, близким, а также не забыть об отдыхе и саморазвитии.

Благоприятные дни: 5, 15, 19, 21, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 18, 26.

Что ждет Близнецов в январе 2024 года

Близнецы могут смело браться за любое дело, которое им интересно,-прилив физической и эмоциональной энергии, который вы почувствуете уже с начала месяца, нужно направить в творческое русло. Но при этом не забывайте о старой доброй традиции подчищать перед Новым годом все "хвосты", и найдите время на решение вопросов, которые давно пора закрыть.

В этом месяце у вас будет особенно удачной любая коллективная деятельность. Уделяйте внимание взаимодействию с людьми, налаживайте связи, работайте в команде. Постарайтесь обзавестись как можно большим количеством единомышленников, общаясь не только офлайн, но и в интернете, на тематических форумах.

А также январь идеален для саморазвития и созерцания прекрасного. Читайте полезную литературу, смотрите мастер-классы, повышайте свой профессиональный уровень, посещайте театры, музеи и выставки. Сейчас, как никогда, ваше физическое и эмоциональное состояние полностью зависят от внутреннего настроения, поэтому старайтесь оставаться на позитиве, ищите источники вдохновения сами, не ждите, пока на вас придет озарение или очередная "муза".

Любовный гороскоп. У одиноких Близнецов будет немало шансов завязать приятное знакомство, которое может впоследствии плавно перетечь в долгий роман и даже брачный союз. Но, чтобы встретить свою судьбу, от вас потребуется определенная активность - будьте все время на людях, общайтесь, не отказывайтесь от приглашений в гости, на общественные мероприятия и корпоративные праздники. Ждать, пока" судьба и за печкой найдет", сейчас не стоит.

Представителям знака, которые уже состоят в браке или имеют постоянного партнера, стоит уделять больше внимания своим вторым половинкам. Если постоянно оставлять любимого человека "за бортом", ссоры неизбежны, и оправдаться высокой занятостью у вас не получится. А начавшийся сейчас конфликт способен оказаться весьма затяжным и тяжелым и даже привести к разрыву. Чтобы избежать душевных переживаний, помните-жизнь гармонична только тогда, когда всем ее сферам уделяется равное количество внимания, и постарайтесь не нарушать этот баланс.

Деньги и карьера. В январе Близнецы будут очень любознательны и даже любопытны, и могут ненароком узнать какую-то конфиденциальную информацию, касающуюся профессиональной деятельности. Однако, звезды не советуют разглашать ее или пытаться использовать сразу же - дождитесь подходящего момента, он еще не наступил. А пока не спеша обдумайте, как с наибольшей выгодой распорядиться полученными сведениями.

Особенно удачным месяц будет для тех, кто готовит почву для развития собственного бизнеса. Планируйте, ищите единомышленников, заручитесь поддержкой нужных людей, просите советов у тех, кто уже преуспел в этой сфере и разбирается в вопросе лучше вас. Соберите максимум информации, вдумчиво все просчитайте, а время действовать наступит чуть позже.

Не забудьте уделить должное внимание своим финансовым делам. Больших денежных поступлений и неожиданной прибыли в этом месяце не ожидается, поэтому стоит грамотно распорядиться тем, что есть. Распланировайте расходы, оплатите счета, постарайтесь не тратить деньги зря и не покупайте вещей, без которых сейчас вы вполне можете обойтись.

Здоровье, Благополучие Близнецов полностью зависит от них самих. Старайтесь не переедать, больше двигайтесь, полноценно отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе. А также следите за эмоциональным состоянием: не раздражайтесь по пустякам, не воспринимайте близко к сердцу чужие слова и вовремя "отпускайте" стрессовые ситуации. Выполняя эти рекомендации, у вас есть все шансы провести год в отличной форме.

Рак - гороскоп на январь 2024

В январе 2024 года Ракам предстоит хорошо поработать. В этот месяц закладывается основа для будущих успехов. Выполнить задуманное будет нелегко, дела отнимут немало сил. Не спешите расстраиваться, если не достигаете результата сразу. Наберитесь терпения. В делах вам необходимо проявлять свои лучшие качества - практичность, ответственный подход и логическое мышление.

Благоприятные дни: 16, 20, 23, 28, 30.

Неблагоприятные дни: 4, 18, 21, 26.

Что ждет Рака в январе 2024 года

Первый месяц 2024 года один из самых важных в жизни Раков. Будут актуальными те же вопросы, что в марте и мае. Практически все силы будут идти на решение рабочих вопросов. При таком напряженном графике особенно важно найти баланс между делами и отдыхом. Обращайте внимание на самочувствие. Перегружать организм в январе 2024 опасно, рискуете заболеть или заработать нервный срыв.

В середине месяца хорошо удаются изменения в привычном распорядке. Можно отправиться в путешествие, командировку, попробовать новый вид спорта, переехать в новый офис, квартиру. Бизнесменам рекомендуется пересмотреть организацию рабочего процесса в офисе. Тем, кто имеет хронические заболевания - поехать в санаторий.

В последние дни января у Раков может не сложиться общение с окружением. Я советую не участвовать в интригах и скандалах, которые вас не касаются. Чтобы год прошел в мире и благополучии, нужно взглянуть на себя, упорядочить свой внутренний мир.

Любовный гороскоп. Личная жизнь будет идти по накатанной. Ракам, состоящим в отношениях, вероятно, придется заниматься бытом со своим партнером. Обстановка не слишком романтичная, но и не конфликтная. В начале месяца возможен сюрприз от любимого человека. В этом месяце хорошо решать вопросы, касающиеся детей и благоустройства дома.

Одинокие Раки захотят пуститься в любовные приключения, но тогда другие сферы могут пострадать. Придется выбирать между личной жизнью и карьерой. Учтите, если вы настроены на серьезные отношения, придется остановиться на одном варианте. Развивать несколько любовных связей параллельно не получится - вас могут разоблачить. Главный секрет личного счастья в январе 2024 года заключается в том, чтобы влюбиться самому, всем сердцем и по-настоящему.

Деньги и карьера. В январе 2024 года смогут обогатиться творческие Раки. Принесут прибыль проекты, связанные с искусством, рекламой, рукоделием. Финансовое положение будет укрепляться, если показывать себя с наилучшей стороны, брать инициативу в свои руки, а не ждать, когда партнеры или начальство сделают выгодное предложение. Если смотреть в целом, в январе доход увеличится, но возрастут и расходы. Планирование семейного бюджета поможет потратить деньги с умом, извлечь выгоду и удовольствие от покупок.

Что касается карьеры, существенных изменений в январе 2024 года не предвидится. Объем работы, вероятнее всего, значительно увеличится. Проекты и задачи могут встречать много препятствий. Ракам понадобится сила воли и терпение, чтобы все решить. В крайних ситуациях я советую обратиться за помощью к влиятельным личностям, специалистам или просто коллегам. Переговоры и сотрудничество будут плодотворными. Вы также можете внезапно открыть в себе организаторские способности.

Здоровье. Солнце в шестом доме указывает на необходимость позаботиться о своем здоровье. Раку в январе 2024 года нужно полноценно питаться и хорошо высыпаться. Если что-то беспокоит, обязателен поход к врачу. Никакого самолечения, сейчас это может закончиться плачевно. Особенно опасен период-с 12 по 14 января и третья декада месяца. К этому времени многие Раки почувствуют сильную усталость. Возможны повышенная нервозность, обострение хронических заболеваний, повышение температуры тела.

Под ударом может оказаться ЖКТ. Ракам, страдающим от проблем с пищеварением, рекомендуется придерживаться специальной диеты. В январе 2024 года лучше не пробовать новых продуктов и блюд. Следите за тем, чтобы еда была всегда свежая и не забывайте о физических нагрузках. Простая десятиминутная зарядка утром придаст бодрости и повысит иммунитет.

Дева - гороскоп на январь 2024

Второй месяц года-это время подводить итоги, закрывать старые долги и "хвосты", готовиться к новой странице жизни. И гороскоп для Дев на январь 2024 года обещает, что этот период станет насыщенным событиями и потребует от представителей знака активности, целеустремленности и открытости новым возможностям. Помните, что ваше счастье и успех - только в ваших руках!

Благоприятные дни: 5, 10, 16, 21, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 20.

Что ждет Деву в январе 2024 года

Для Дев январь ознаменуется переменами и привлекательными перспективами. Вас ждут новые задачи и рабочие проекты, которые потребуют много внимания. Не тратьте время на "раскачку", не откладывайте дела на потом и работайте усердно, это обязательно окупится в ближайшем будущем.

Январь также благоприятен для саморазвития. Уделите время "прокачке" ваших навыков и умений, развивайте таланты, осваивайте что-то новое, это простимулирует ваш личностный рост и поможет в дальнейших свершениях, достижении намеченных высот.

В этот месяц года нужно уделить внимание личной сфере, причем делать это не по долгу, для "галочки", а искренне и от души. Проводите больше времени с близкими, говорите откровенно, делитесь своими радостями и печалями, оказывайте поддержку.

Любовный гороскоп. Одиноким Девам звезды не советуют отказываться от поездок, то ли деловая командировка, то ли экскурсия, то ли визит к родным, которые живут в соседнем городе. Именно в пути вы можете познакомиться с человеком, который играет значимую роль в вашей дальнейшей жизни. Не исключено, что именно с ней вы и повяжете свою судьбу. А тем, у кого уже есть кто-то на примете, звезды советуют сделать наконец решительный шаг, взяв инициативу в свои руки. Хватит ждать милостей от природы, действуйте!

Семейные Девы, так же, как и свободные представители знака, вниманием противоположного пола обделены не будут. Но, принимая знаки симпатии и флиртуя, знайте меру - накануне новогодних праздников выяснения отношений со второй половинкой, которая приревновала вас, будут совсем неуместными. "Мексиканские страсти" могут испортить вам все новогодние каникулы. Лучше запланируйте на это время совместную поездку, чтобы отдохнуть от быта и рутины - это привнесет в ваши отношения свежие нотки и поможет пробудить былую страсть.

Деньги и карьера. Гороскоп на январь сулит особую удачу в деловой сфере Девам, занятым творческой деятельностью. Вы буквально будете фонтанировать креативными идеями, проявите смелый, новаторский подход к привычному, а, может, и сломаете какие-то устоявшиеся стереотипы.

Для представителей знака других профессий январь тоже станет весьма удачным и плодотворным. Вы сможете не только с максимальной выгодой использовать имеющиеся связи и наработки, но и обзавестись новыми контактами, заключить долгосрочные соглашения и даже начать планирование смелых, перспективных проектов, реализацию которых, впрочем, стоит отложить до будущего года. Однако звезды предупреждают, что ждать от них быстрой отдачи не приходится, настраивайтесь на медленное, но уверенное продвижение.

А Девам, которые давно задумывались о смене работы или сферы деятельности, стоит внимательнее отнестись к предложениям, поступающим в январе. Помните, что хорошую должность "за красивые глаза" вы вряд ли получите, поэтому, отправляясь на собеседование или переговоры с потенциальными партнерами, основательно подготовьтесь. Если будете надеяться исключительно на личное обаяние, успеха не ждите.

В финансовой сфере наметится некоторая нестабильность. Доходы Дев в январе будут весьма приличными, но вырастут и расходы, возможны непредвиденные крупные расходы. Но постарайтесь не брать кредиты и не занимать у близких, если денег будет не хватать, лучше задумайтесь о подработке.

Здоровье. Погрузившись в дела и заботы, Девы нередко забывают об отдыхе, перекусывают на бегу, и в январе такая беспечность может обернуться против вас. Не забывайте делать передышки, расслабляйтесь, занимайтесь спортом и старайтесь питаться правильно.

А представителям знака, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, звезды рекомендуют быть особенно осторожными. Не переутомляйтесь, а по праздникам будьте осторожны с алкоголем и жирной пищей.

Лев - гороскоп на январь 2024

Январь 2024 года для Львов станет месяцем раскрытия талантов, реализации давних идей. Обстоятельства ставят в положение, когда нужно проявлять себя. В то же время это период борьбы со своими комплексами. Будут происходить забавные совпадения, которые поставят перед выбором: защищаться или подшутить над самим собой? Чтобы чувствовать себя успешными и счастливыми, следует поучиться самоиронии.

Благоприятные дни: 2, 5, 12, 17, 21.

Неблагоприятные дни: 22, 25, 27, 28.

Что ждет Льва в январе 2024 года

Очевидно, Льву придется выйти из зоны комфорта. В январе 2024 года события будут развиваться по наименее вероятным сценариям. Сопротивление бесполезно. Чем раньше Львы это поймут, тем быстрее придут в психологическое равновесие и смогут обернуть ситуацию в свою пользу. Январь-лучшее время, чтобы попробовать себя в новом амплуа, сделать то, что давно хотелось. Любые эксперименты проходят удачно и результативно.

В первую неделю января будут напоминать о себе проблемы прошлого месяца. С 5 января начнется новый этап. Могут происходить значимые события, меняющие привычный уклад и карьеру к лучшему. Важно провести остаток месяца активно. Хотя Львам и не присуще прятать голову в песок, периодически такое желание может возникать.

С 20 января актуальными станут вопросы любви и отношений. Представители знака будут активно контактировать с противоположным полом. Романтика проникнет во все сферы. Возможны необычные знакомства, головокружительные романы и незабываемые свидания. Изменчивость чувств не позволит создать что-то серьезное, и наверняка доставит проблемы семейным Львам. Гороскоп советует контролировать накал страстей и не переступать черту флирта.

Любовный гороскоп. Женщина Лев в январе 2024 года может проявиться как настоящая хозяйка и хранительница очага. Венера в 4 доме вызывает желание заботиться о доме и домочадцах. В отношении мужчины возникает щемящее чувство нежности. Становится по-особенному приятно готовить вкусные обеды и ужины, привносить в дом уют. Мужчинам Львам в январе я обещаю флирт, возможно, любовную авантюру. Для укрепления семьи и существующих отношений рекомендуется совместный экстремальный отдых.

Одинокие представители знака могут рассчитывать на интересные знакомства в конце месяца. Маловероятно, что завяжется что-то серьезное. Скорее всего, это будут яркие встречи и чувства, вспыхивающие, как фейерверк, и без остатка угасающие. Встретить свою судьбу получится у творческих Львов, которые поглощены любимым делом. Вас ждет если не любовь, то крепкая дружба.

Деньги и карьера. Начало 2024 года будет ярким. В январе финансовое положение станет стабильнее, придет уверенность в завтрашнем дне. Многие представители знака смогут позволить себе роскошный отдых на новогодние праздники. Солнце в знаке Стрельца способствует желанию изменить свою жизнь, сделать ее гармоничной и радостной. В то же время может возникнуть неразумная тяга к дорогим вещам. Постарайтесь не растратить деньги зря, чтобы в 2024 году не остаться ни с чем.

После 5 января наступит активный трудовой период. Деловые успехи с лихвой компенсируют возможные неудачи в других сферах. Переговоры с партнерами и соглашения позволят увеличить прибыль. В середине месяца могут произойти изменения в карьере благодаря новым знакомствам. Льву противопоказаны затворничество и уединенная работа в кабинете. Не отказывайтесь от коллективных проектов, больше общайтесь, будьте в курсе того, чем живет трудовой коллектив.

Здоровье.В январе 2024 года Львы смогут привести в порядок свои мысли и восстановиться после декабрьского стресса. Самочувствие начнет улучшаться со второй недели месяца. Появится много энергии и сил. Несмотря на высокую активность, усталость почти не ощущается. Наоборот, чем динамичнее проходит день, тем меньше нужно времени на отдых. Особое удовольствие подарит спорт, игры в футбол, волейбол, командные соревнования.

В последнюю декаду января Энергетический потенциал пойдет на спад. Нужно поберечь себя. Следите за тем, чтобы одеваться по погоде. Если появился насморк, не ждите, что сам пройдет. В конце месяца возрастает риск гайморита, различных осложнений ОРВИ.

Весы - гороскоп на январь 2024

С приближением зимних праздников многих охватывает желание завершить побольше дел. Это похвально, но гороскоп для Весов на январь 2024 года советует не торопиться. Если какое-то дело забуксовало, не форсируйте события. Помните о народной мудрости-поспешишь, людей насмешишь.

Благоприятные дни: 5, 10, 16, 21, 27, 30.

Неблагоприятные дни: 6, 13, 20.

Что ждет Весов в январе 2024 года

В целом второй месяц года для Весов станет достаточно успешным. Вы будете бодры и энергичны, и не исключено, что вам захочется перемен. Например, сделать ремонт в доме, купить мебель, сменить место работы или освоить новую профессию.

Собственно, влечение к переменам будет сопровождать вас в течение всего месяца. Не сопротивляйтесь этому желанию. Хотите отправиться в путешествие? Провести Новый год в необычной обстановке? Или придумали что-то еще, что позволит вам вырваться из обыденности? Прекрасно, действуйте, однообразие сейчас не для вас!

Помимо прочего, январь благоприятен для самообразования и расширения кругозора. Читайте полезные книги, прокачивайте профессиональные навыки, изучайте иностранные языки. Это поможет не только вашему развитию, но и даст возможность насладиться процессом самосовершенствования.

Однако, не забывайте об отдыхе и своевременном восстановлении сил. Найдите баланс между активностью и расслаблением, чтобы избежать выгорания и быть на высоте во всех сферах жизни.

Любовный гороскоп. Одиноких Весов в январе ждет немало интересных встреч, вы будете активно общаться, знакомиться. И не исключено, что в вашем окружении появится человек, отношения с которым перерастут в долгий, серьезный роман или даже брак. Однако сначала звезды советуют сохранить новую любовь в тайне и не афишировать связь, чтобы избежать пересудов и сплетен.

В жизнь семейных Весов январь принесет некоторую нестабильность. Будьте готовы к недоразумениям и разногласиям со второй половинкой. Не исключено, что вам понадобится немного больше терпения и усилий для того, чтобы сохранить мир в доме и избежать конфликтов. Но даже если избежать ссоры не удастся, не рубите с плеча - помните, это всего лишь неудачный период, который обязательно закончится.

Деньги и карьера. В январе вы вполне можете добиться признания ваших заслуг и получить возможность продвинуться по карьерной лестнице. Но для этого нужно быть немного активнее, а в некоторых случаях и проявить несвойственную вам самоуверенность и даже наглость. Не стесняйтесь говорить о своих прошлых заслугах, проявлять инициативу и браться за сложные задачи. У вас достаточно знаний, чтобы справиться с ними на отлично, и ваши победы не ускользнут от внимания начальства и коллег.

В финансовой сфере все благополучно, и причин жаловаться на материальное положение у вас не будет. Звезды благосклонны к вам, и в январе вероятны приятные сюрпризы в виде незапланированной прибыли, щедрой премии и тому подобное. Главное, распорядиться суммой, попавшей к вам, разумно, а не растратить ее по пустякам, поддавшись импульсивному порыву "пожить красиво". И сомнительных проектов, обещающих огромные дивиденды в ближайшем будущем, лучше избегать, вероятнее всего, это очередная "пирамида".

Здоровье. Большинство людей, родившихся под этим знаком, не имеют серьезных проблем со здоровьем и остаются активными до глубокой старости. Но есть факторы, которые могут наиболее негативно сказаться на самочувствии Весов - это нервное перенапряжение, недосыпание и отсутствие возможности насладиться одиночеством. Не имея времени отдохнуть, как следует, представители этого знака страдают мигренью, апатией, бессонницей. А если в анамнезе присутствуют хронические заболевания, в такой ситуации риск обострения очень высок.

Звезды советуют Весам позаботиться именно о качественном отдыхе-высыпаться, не допускать переутомления, давать себе возможность отдохнуть не только физически, но и эмоционально. Следуя этим рекомендациям, вы почувствуете себя прекрасно.

Скорпион - гороскоп на январь 2024

Начало года потребует участия Скорпионов в самых разнообразных делах. Впрочем, заботы для вас давно стали привычными. Вы будете участвовать в различных мероприятиях. Не исключены также романтические знакомства. В середине месяца вам придется многое переосмыслить, отказаться от прежних установок, начать строить планы на будущее. Последняя декада января принесет долгожданную стабильность. Изменения, происходящие в это время, в карьере и финансах будут положительными.

Благоприятные дни: 5, 10, 14, 18, 22, 27.

Неблагоприятные дни: 2, 8, 12, 16, 20, 24, 29.

Что ждет Скорпиона в январе 2024 года

Для деловой активности в январе Скорпионам не будет хватать сил. В голове то и дело начнут появляться идеи и творческие замыслы, но их реализация из-за пониженного уровня энергии окажется затруднительной. Понимая, что невозможно успеть все и сразу, вы будете уделять больше внимания личной сфере.

Расположение звезд поспособствует приходу романтики в вашу жизнь. Захочется ходить на свидания, участвовать в вечеринках. Первые 5 дней месяца нужно держать под контролем собственные эмоции и экономно расходовать ресурсы. У вас возникнет желание разбрасываться деньгами, к этому могут подталкивать и другие люди. В начале января Скорпионы будут подвержены постороннему воздействию.

Ближе к середине месяца вам удастся обуздать эмоции. Появится возможность решить спорные вопросы, урегулировать сложные ситуации. Сохраняя голову холодной, вы сможете воспользоваться появившимися возможностями, чтобы продвинуться по карьерной лестнице и заработать.

В начале нового года возрастет ваш авторитет в коллективе, у вас получится оказывать большее влияние на рабочий процесс. У многих представителей знака появится тяга к свободе, поиску новых связей.

Любовный гороскоп. Начало года окажется для Скорпионов временем для проявления ярких чувств. У многих пар оживится интимная жизнь. Это позволит стать друг другу еще ближе. Не забывайте баловать вторую половинку сюрпризами, устраивать романтические вечера.

Для тех, кто свободен, станет актуальным поиск партнера. Выбирайте не головой, а сердцем. Неподдельная страсть возможна только с человеком, к которому вас тянет на всех уровнях. Скорпионы всегда обращают внимание на особых людей, так будет и в этот раз.

Для стабильных пар важно заботиться и уделять внимание друг другу. Союз могут укрепить совместные занятия, демонстрация уважения и доверия. Не забывайте прислушиваться к мнению второй половинки, учитывайте ее интересы. Впрочем, вы наверняка и так все это делаете, если сохраняете отношения много лет. Просто продолжайте в том же духе.

Деньги и карьера. С финансами в январе все довольно неплохо. Доходы будут стабильно расти. В плане работы появятся привлекательные перспективы. Часть денег можно будет инвестировать в выгодные проекты. Сферу вложения предварительно обсудите с грамотным в этом вопросе человеком.

Если же вы полагаетесь только на себя, проверьте всю информацию и трижды обдумайте принятое решение. Ответственно относитесь к расходам. Не тратьте слишком много денег, подвергая риску финансовую устойчивость. Расходы должны быть оправданы.

Удача любит тех, кто идет ей навстречу. Позитивные сдвиги в карьере ожидают Скорпионов, стремящихся к росту, имеющих амбиции. Благодаря положению планет активные действия в январе будут иметь хорошие результаты. Некоторые даже смогут получить доступ к тем сферам, которые ранее были для него закрыты. Если вы пока не решили, чем хотите заниматься, отложите поиски на потом. Начало года для этого не самый удачный момент.

Здоровье. Стресс - один из важных факторов, пагубно действующих на здоровье. если то и дело впадать в негативное состояние, можно "заработать" гипертонию, хроническую усталость, стать более уязвимым перед вирусами и бактериями. Расслаблению помогут медитации, посещение бани, плавание. Зимой будут актуальны закаливающие процедуры. Еще я советуют Скорпионам сократить количество соли в рационе, иначе возможны проблемы с почками.

Стрелец - гороскоп на январь 2024

Для Стрельцов январь окажется радостным и перспективным месяцем. Ничего удивительного, ведь в этот период вы начинаете новый годовой цикл. Присутствие Марса в вашем гороскопе даст почувствовать себя сильными, энергичными, амбициозными. Окружающие отметят ваш привлекательный вид, улыбку и сияющие глаза. Благодаря своему обаянию Стрельцы легко будут выстраивать отношения с коллегами, начальством, деловыми партнерами. Успешно реализуются общественные дела. Но все же, не зазнавайтесь и ставьте перед собой реальные цели.

Благоприятные дни: 1, 2, 10, 12, 31.

Неблагоприятные числа: 7, 17, 20, 23.

Что ждет Стрельца в январе 2024 года

Я советую вам в полной мере использовать возможности, которые дарит январь. Не стоит отвлекаться на ненужные цели и обращать внимание на мнение других. Двигайтесь в соответствии с выбранным курсом.

Иногда кажется, что жизнь проверяет вас на прочность. Не стоит поддаваться этим эмоциям и проявлять слабость. Ваших сил хватит на все задуманное. Первая половина января покажется немного суетливой. Вам будет не хватать очевидных результатов своего труда. Не эмоциональны, просто действуйте по ранее составленному плану.

Гасите столкновения, возникающие с кем-либо, не тратя энергию на конфликты. Споры с окружающими более вероятны во второй половине месяца. Конец января подходит для продвижения в карьере и кардинальной смены деятельности.

Любовный гороскоп. Личная жизнь Стрельцов в январе обещает быть интересной. Недавно начавшийся роман продолжится, все больше вовлекая вас во взаимодействие с партнером. Сложится впечатление, что у вас идеальные отношения, которым можно только позавидовать. Партнер будет проявлять в ваш адрес пылкие чувства, но вот стоит ли в них безоговорочно верить?

Некоторые могут просто создавать интригу или показывать себя в привлекательном образе. Развивайте эти отношения в том случае, если вы чувствуете искренность в свой адрес. Выйти из романа без душевных потрясений будет невозможно, поэтому предавайтесь страсти до конца, только если человек этого стоит. Чувствуете в партнере фальшь-разрывайте отношения.

Душевный подъем будет стимулировать Стрельцов в январе к работе над собой. Вашу привлекательность по достоинству оценят поклонники со стороны и вторая половинка. Семейные пары вновь почувствуют взаимный интерес, отношения могут выйти на новый уровень. Семьи без детей задумаются о появлении ребенка.

Деньги и карьера. Препятствий для заработка в январе у стрелков не будет. Деньги потекут к вам равномерной рекой. Правда, и утекать они будут так же легко. Ваша задача на этот период - отслеживать свои расходы, не допускать больших расходов. Постарайтесь также исключить конфликты с деловыми партнерами, от них во многом зависит ваше благополучие.

Те, кто откладывал деньги на приобретение недвижимости, смогут осуществить сделку в начале месяца. Этот же период подходит для приобретения автомобиля. В середине января у Стрельцов будут просить взаймы малознакомые люди. Не занимайте деньги, если не хотите потерять их навсегда. Стрельцам зимой лучше избегать азартных игр, поскольку в пылу можно спустить все накопления.

В сфере работы на первый план выходит тайм-менеджмент. Вам нужно научиться выполнять текущие дела и одновременно доделывать то, что начинали раньше. Благо, сил и энергии у вас хватит на все. В начале месяца начальство может предложить вам руководящую должность. Не очень-то доверяйте мнению коллег о ваших профессиональных качествах, они способны давать вам неправильную оценку из зависти.

Здоровье. В январе ваше здоровье может дать сбой в случае неправильного обращения с собственным организмом. Высокий энергетический потенциал легко подорвать, если пренебрегать отдыхом, полноценным сном, правильным питанием.

Во второй половине месяца могут возникать проблемы с работой ЖКТ. Даже если вас никогда не беспокоил желудок и другие органы пищеварения, постарайтесь питаться качественно, не пропуская приемов пищи. Ложитесь спать в одно и то же время, не затягивая со сном. Пропейте поливитаминный курс. Эти советы кажутся банальными, но могут значительно улучшить ваше самочувствие.

Козерог - гороскоп на январь 2024

Что-что, а скучать в январе 2024 года Козероги точно не будут. Неважные дела уйдут даже не на второй план, а окажутся в последних пунктах списка. Представителей знака подхватит водоворот любовных событий и перемен. Львиную долю сил заберут работа и бытовые вопросы. Это время, когда можно сорвать большой куш, если хорошо потрудиться.

Благоприятные дни: 20, 22, 26, 28, 30.

Неблагоприятные дни: 3, 7, 12, 18.

Что ждет Козерога в январе 2024 года

В первый месяц 2024 года Козероги могут быть сами на себя не похожи. Станет сложно соблюдать дисциплину, а присущий знаку прагматизм и вовсе куда-то исчезнет. Придется буквально принуждать себя к рутинным делам и обязанностям.

Январь не подходит для новых масштабных начинаний. Энергии и задора не хватит, чтобы довести проект до ума. Да и обстоятельства не позволят. Внимание рассредоточится на десятки различных вопросов. С 13 января 2024 года и до марта 2024 года девизом должны стать слова - "меньше эмоций". Повторяйте их три раза в день: во время завтрака, обеда и ужина.

Вторая половина января 2024 года подходит для налаживания контактов. Отношения с людьми развиваются по вашему сценарию. Интуиция подсказывает правильный подход к партнерам. Вы хорошо чувствуете, где можно нажать, а в каких вопросах проявить сдержанность.

Последняя неделя месяца будет самой насыщенной. Чтобы избежать выгорания, рекомендуется 2-3 дня отдохнуть в тишине. Пойдет на пользу уединению в деревянном домике на опушке леса. Можно поехать на дачу или на турбазу вместе с семьей.

Любовный гороскоп. Несмотря на стужу за окном, в январе 2024 года многие Козероги почувствуют прилив любовной энергии. В длительных отношениях может начаться новая глава. Не исключено принятие решения о браке. Одиночек ждет круговорот встреч и свиданий. Одно из свиданий может стать судьбоносным, если вы серьезно подойдете к развитию отношений. Но я предупреждаю: рассуждать трезво, как вы привыкли, будет сложно. Личная жизнь в январе напомнит проснувшемуся вулкану.

Семейные Козероги могут стать инициаторами конфликтов и скандалов. Вы слишком многого ждете от партнера. Чтобы сохранить мир в семье, следует умерить аппетиты. Женщины-Козероги могут присутствовать при мысли о супружеской измене в последнюю неделю месяца. Будет много соблазнов. Повышенное внимание коллег станет настоящим испытанием. Если вы вдруг серьезно задумаетесь пойти к другому человеку, не торопитесь. В январе 2024 года не каждый, кто мило улыбается, на самом деле испытывает любовные чувства.

Деньги и карьера. Январь 2024-лучший месяц для представителей знака в плане финансов. Козероги, наконец, увидят плоды своих усилий. Произойдет то, к чему так долго стремились и на что рассчитывали. Это несомненно повысит мотивацию на новые свершения и победы.

Вам не нужно переходить к новому проекту, не завершив старый. Все начатые предприятия следует довести до логического завершения. Если все сделано, отлично! Возьмите отпуск, позвольте себе перевести дух. В случае возникновения трудностей рассчитывайте на связи. Умение сотрудничать, дипломатичность-ключ к решению многих проблем.

С денежными купюрами будьте бережны. Финансовая удача опьяняет, и появляется желание тратить больше, чем заработали. Помните, что кошелек не пополняется волшебством. В январе 2024 года рекомендуется совершать только запланированные покупки. Также вы можете делать вклады, если они одобрены вашими родственниками и друзьями. Совет со стороны может оказаться более полезным, чем вы себе представляете.

Здоровье. Ваш организм долгое время стоически выдерживал недосып, огрехи в питании, перенапряжение и стресс. В январе ему может понадобиться отпуск. Козерогам нужно проявить заботу о своем теле. Не помешает консультация у диетолога, посещение спа-салона, курс общеукрепляющего массажа. Вам нужно начать относиться к своему здоровью более серьезно.

Особенно опасны дни месяца-11, 12 и 13 января. Вероятны рецидивы болезней, с которыми вы, казалось бы, попрощались навсегда. Самое простое, что Козероги могут сделать - это раньше ложиться спать, есть здоровую пищу и отказаться от спиртного. Хорошее самочувствие и заряд бодрости в январе подарят теплые ванны с аромаолиями, травяной чай, небольшое количество меда с курагой, орехами и лимоном.

Водолей - гороскоп на январь 2024

В начале года принято завершать дела, раздавать долги и готовиться к новым свершениям. И гороскоп для Водолеев на январь 2024 года советует представителям знака не противоречить традициям и заняться именно этим. Однако эта рекомендация вовсе не обязывает вас закрываться от нового и цепляться за привычное - если в вашу дверь постучали перемены, не бойтесь впустить их в свою жизнь!

Благоприятные дни: 2, 7, 11, 17, 21, 25, 30.

Неблагоприятные дни: 4, 9, 15, 19, 23, 28.

Что ждет Водолея в январе 2024 года

С самого начала месяца Водолеям надо быть готовым к высокой социальной активности. Вас ждут новые знакомства, много общения, вы найдете единомышленников и, возможно, получите возможность вступить в какую-то организацию или стать постоянным членом крупной компании "по интересам". А также вас могут привлечь к участию в большом коллективном проекте.

Несмотря на высокую активность и множество людей вокруг вас, иногда вам будет казаться, что вы ужасно одиноки и не находите понимания в окружении. Звезды советуют не относиться к этим мыслям слишком серьезно - помните, что это всего лишь отголоски усталости. Постарайтесь в такие моменты быть рядом с близкими, любимыми людьми, и настроение нормализуется.

В начале года вероятно ваше сближение с родственниками, контакты с которыми ранее были не слишком частыми. Этому поспособствуют какие-то события в семье, вследствие которых вы начнете достаточно близко и доверительно общаться с кем-то из двоюродных/троюродных братьев/сестер/дядей/теток/племянников.

А также весьма приятный сюрприз январь может принести Водолеям, которые обеспокоены квартирным вопросом. Не исключено, что вам представится неожиданный шанс решить жилищные проблемы.

Любовный гороскоп. Одиноким Водолеям звезды советуют обратить внимание на тех, с кем вы общаетесь по работе - на коллег, партнеров, клиентов. Кто-то из этих людей симпатизирует вам, и роман может оказаться не только приятным, но и полезным в плане дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Водолеям, которые давно задумывались о том, чтобы узаконить отношения с партнером, звезды советуют больше не медлить. Для заключения брака январь неблагоприятен, а вот для того, чтобы признаться любимому человеку и начать планировать торжество, вполне подходит.

Семейным представителям знака стоит быть мягче со второй половинкой. Не выясняйте, кто из вас главнее, не устраивайте "битвы за превосходство" по любому поводу. Лучше научитесь слушать и поддерживать друг друга, это укрепит вашу связь и будет уж точно полезнее, чем "перетягивание одеяла".

Деньги и карьера. В первой половине месяца удача будет сопровождать Водолеев во всех начинаниях, связанных с профессиональной деятельностью. А если возникнут трудности, обратитесь за помощью к родным и близким. В вашем окружении есть человек, который сможет поспособствовать вам в этом вопросе, хотя сейчас вы вряд ли об этом догадываетесь.

В 20-х числах января деловую активность лучше свернуть, отложив до следующего месяца. Просто разберитесь с насущными вопросами и сосредоточьтесь на семье, личной жизни.

С финансами положение неоднозначное. С одной стороны, ваши доходы в январе будут не меньше, чем в другие месяцы года, и даже возможны неожиданные поступления в виде премий или помощи от родственников. Но звезды требуют от Водолеев проработки их отношений до денег-иногда вы бываете слишком легкомысленными, недальновидными и расточительными, и если хотите остаться "на плаву", стоит быть серьезнее и осмотрительнее.

Здоровье. Январь благоприятен для Водолеев в плане здоровья, как никогда. Никаких проблем, обострений хронических болезней и прочих неприятностей не предвидится. Вам сейчас особенно полезна физическая активность, лыжные прогулки и все виды зимних развлечений. Главное-одеваться по погоде, и все будет замечательно.

С эмоциональным здоровьем несколько сложнее - может сказаться напряжение последних месяцев и накопившаяся усталость. Чтобы избежать меланхолии и повышенной раздражительности, найдите время для медитаций, духовных практик, неспешных размышлений, долгих прогулок в одиночестве.

Рыбы - гороскоп на январь 2024

Первый месяц нового года вряд ли можно назвать простым для Рыб. но при этом будут преобладать позитивные и яркие события. Сложности будут связаны с уязвимостью психоэмоциональной сферы тех, кто родился под знаком Рыбы. Из-за меняющегося психоэмоционального фона начнет появляться плаксивость, нервозность, уязвимость. Особенно трудно будет держать себя в руках в первой половине января. Если вам удастся справиться с эмоциями, то вы сможете продемонстрировать окружению высокий профессионализм, собранность, умение замечать детали.

Благоприятные дни: 1, 6, 10, 15, 19, 23, 27.

Неблагоприятные дни: 3, 8, 13, 17, 21, 25, 31.

Что ждет Рыб в январе 2024 года

Второй месяц зимы окажется для Рыб периодом противоречий. С одной стороны, им будет трудно действовать из-за снижения уровня энергетики и нестабильного настроения. С другой стороны, для представителей знака откроется перспектива продвижения на работе. Вы сможете продемонстрировать свои организационные способности, которыми без сомнения обладаете.

В январе Рыбы принесут немало пользы общему делу, озвучив интересные идеи и раскрыв новые направления развития. Начальство и коллеги обязательно это оценят. Однако некоторые из вас будут демонстрировать суетливость, импульсивность, что может создать ряд препятствий, как в деловой, так и в личной сфере. Я рекомендую проявить больше осмотрительности и сдержанности.

Если отдать руководящую роль разуму, все в вашей жизни будет происходить гладко. Вы получите отличные результаты в любом деле, за которое возьметесь. В середине месяца Рыбы могут попасть в плен иллюзий. Вам будет казаться, что окружение воспринимает вас в негативном свете. Отсюда возникнут предпосылки к разногласиям и конфликтам.

Эти тенденции особенно сильно проявятся в деловой и общественной сфере. В личной жизни вы будете искусственно создавать повод для ревности и обиды. Лишь к концу месяца страсти улягутся. Ваш потенциал снова возрастет, появятся возможности и желания для укрепления деловых и личных связей.

Любовный гороскоп. Первый месяц года Рыбам будет не до любовных приключений. На первый план выйдут вопросы, связанные с карьерой, установлением новых деловых связей. Открытыми для романтики будут лишь те, кто ищет любви или только недавно завел роман.

Рыбы, находящиеся в любовном союзе, могут задуматься о переезде и начать строить планы совместно со второй половинкой на проведение этого мероприятия. Сам переезд состоится не раньше конца года.

В семейных парах может произойти расстройство. Вам и вашему партнеру будет трудно понимать друг друга, из-за чего возникнут разногласия. Постарайтесь не давать любимому человеку повода для ссоры. Четко выражайте свои желания и мысли - это облегчит взаимопонимание. Рыбам не желательно планировать на январь свадьбу. Ближе к концу месяца у вас может возникнуть желание флирта на работе, будьте осмотрительны.

Деньги и карьера. С материальной точки зрения январь окажется благополучным для Рыб. в большой степени этому будет способствовать проявленное вами трудолюбие. Уже в начале месяца можно ожидать поступления солидных сумм. Ближе к концу января материальное положение укрепится благодаря заключению выгодных финансовых сделок.

Благодаря признанию вашего профессионального мастерства у вас появятся новые возможности. Карьера может сделать крутой поворот, будьте к этому готовы. Упор в этом месяце нужно делать на коммуникацию и умение работать в команде. Успех общего дела во многом зависит от сплоченности и единства мнений в коллективе. Не расслабляйтесь раньше времени, предаваясь предпраздничной суете.

Здоровье. В первой половине месяца вам стоит избегать переутомления. Пренебрежение отдыхом может серьезно подорвать здоровье. старайтесь находить время для релаксации, поднимайте иммунитет, употребляя свежие ягоды и фрукты. В середине января могут возникнуть проблемы с работой ЖКТ. В этот период уделите внимание своему питанию.

Было бы неплохо ввести на регулярной основе умеренные физические нагрузки, например часовые тренировки в спортзале 2-3 раза в неделю. В последней декаде месяца вы будете чувствовать себя неплохо, постарайтесь поддерживать это состояние здоровым образом жизни.