Астролог Влад Росс рассказал, что нас ждет в июле, каким знакам Зодиака повезет, а каким - нет, кому стоит обратить внимание на здоровье, и кому может крупно подфартить с деньгами.

Влад, какие явления будут происходить на небе в июле и как они повлияют на нас?

1 июля Нептун становится ретроградным. Это говорит о том, что могут быть наводнения. Стоит быть осторожными тем, кто отдыхает на море - могут взрываться мины. Далеко в речки также не стоит заплывать. Также Нептун связан с отравлениями, поэтому есть опасность заражения брюшным тифом. Есть риск и эпидемии холеры. Особенно сложной ситуация будет в Одессе.

3 июля будет полнолуние, когда может "озвереть" Россия. Она может устраивать массированные ракетные обстрелы.

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10 июля Марс перейдет в знак Девы. Это говорит о том, что мы будем уничтожать российскую армию. Мы сможем окружить Донецк и дорваться до Луганской области. Еще мы подойдем к Крыму.

23 июля будет "ретроградить" Венеру. В это время можно удачно выйти замуж или жениться, потом этого лучше не делать.

Можете сказать, для каких знаков Зодиака этот месяц будет самым удачным?

Венера будет оставаться в знаке Льва, поэтому им будет везти в первую очередь. Им стоит обратить внимание на любовный фронт, а также проявлять инициативу. В целом их ждут самые разноплановые хорошие события. Не лишним будет и пойти в отпуск.

Благоприятным этот период будет и для Близнецов. Если они пересмотрят старые проблемы, то в июле будут на коне. Их ждет продвижение в карьерном плане, можно организовывать новое дело, расширить начатое. У них есть все шансы иметь огромный успех.

Также повезет Девам, особенно в плане работы. После 10 числа в их дом войдет Марс, поэтому у них будет избыток сил. Благодаря своей активности, они смело могут начинать заниматься спортом. Кроме того, они могут добиться продвижения на работе и даже возглавить коллектив.

Под знаком "плюс" еще и Скорпион. Им стоит быть более напористыми, тогда их ждет большое счастье. Им будет везти в дальних поездках и путешествиях. То же самое касается и Стрельцов.

А кому не повезет в июле?

В середине лета звезды не обещают ничего хорошего Водолеям. У них может быть аврал на работе, выполнение старых обещаний и обязательств. Они не застрахованы от ДТП и других аварий. Последняя неделя месяца может быть более благоприятной для них, они могут узнать хорошие новости.

Сложно будет Рыбам. Могут происходить судьбоносные события, однако все они будут в негативном ключе. Все будет меняться под знаком "минус" и в работе, и в личной жизни, и в любой другой сфере.

Нелегко придется и Тельцам. Их ждут трудные ситуации, которые им придется преодолевать. Стоит быть осторожными в семейных отношениях, так как возможен штурм. Им лучше не провоцировать скандалы. Все может рушиться и в карьере у Тельцов. Снижайте трудовую нагрузку и реализацию важных целей.

Весь месяц будут находиться в постоянном напряжении Весы. Им нужно исключить суету. Могут пострадать их отношения с прежними деловыми партнерами, им придется менять окружение. Двоякая ситуация будет и на работе. Могут возникать конфликты с начальством. В конце месяца здоровье может дать сбой, поэтому им не рекомендуется принимать солнечные ванны из-за риска получить солнечный удар.

Самым худшим этот месяц будет для Козерогов. Даже если они и захотят решить несколько дел, то у них это все равно не получится. Поэтому им лучше сфокусировать все внимание на чем-то одном. Новые встречи, знакомства и дела будут проблемными. Им припомнят старые обиды. Неудачными будут и перелеты. Могут быть экстремальные ситуации, катастрофы и удары судьбы. Также им придется возвращать долги. Кроме того, Козероги рискуют впасть в депрессию.

Кому в этом месяце можно начинать что-то новое?

Сами звезды говорят, что Девам нужно начинать творить великие дела. Ну, и Львам. Им будет фартить в новых финансовых проектах.

Кто может озолотиться уже в ближайшее время?

Как я и говорил, хорошая тенденция продолжается у Львов. Также в плюсе будут Стрельцы и Овны. Они могут выиграть в лотерею и добиться большого успеха в казино. Кто не рискует - тот не пьет шампанского.

Для каких знаков июль будет благоприятным на любовном фронте?

Замуж можно выходить до 15 июля знаку Зодиака Лев. Неплохая ситуация в личной жизни сложится у Водолея. Любовь и семейное благополучие также ждет Овнов. Однако после того, как Венера станет ретроградной им стоит утихомирить свой пыл. Лучше не планировать свадьбы на этот период, так как брак может быть неудачным.

Что ждет знаки Зодиака в плане здоровья? Кому стоит больше внимания на него обратить?

Водолеям и Овнам. Во второй половине месяца есть опасность острых респираторных заболеваний, ДТП, несчастных случаев. Опасным месяц будет и для Дев. Даже на фронте может быть самое большое количество раненых и погибших среди представителей этого зодиакального созвездия.

Для кого месяц будет нейтральным?

Для Рака. Они будут требовать особой заботы, поэтому будут привлекать к своим проблемам других людей. Самостоятельно что-то решить им не удастся. Выдержка, стойкость и упорство помогут им преодолеть препятствия и добиться желаемой цели в этом месяце.

В профессиональной сфере звезды не советуют им брать на себя слишком много инициативы. Им нужно минимизировать контакты с начальством. Идеальный вариант для них - уйти в отпуск.

В семейной жизни они решат все проблемы, которые долго их преследовали. Более того, они могут вернуться к своим бывшим партнерам и восстановить отношения с родителями.