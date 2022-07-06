Что приготовил гороскоп на июль 2022 для мечтательных Рыб и на какие события нужно обратить внимание - узнайте в материале УНИАН.

Чувствительные и необычные Рыбы в этом месяце будут чувствовать себя на пике блаженства - Вселенная подарит тысячу шансов на реализацию своих целей. Водяной знак без труда справится даже с самыми трудными задачами, главное - беречь свое эмоциональное и физическое состояние.

Ранее мы составляли подробный гороскоп для Водолея на июль 2022.

Гороскоп карьеры на июль 2022

Повышенная активность в этом месяце приведет к готовности менять свою жизнь. Если на работе вам предлагают новые задачи - не отказывайтесь от них, а приступайте к удвоенной силой. Если же работа ваша превращается в рутину, то звезды рекомендуют самостоятельно придумать себе занятие, чтобы завоевать уважение в глазах руководства.

Рыбы, у которых нет работы, могут обратиться за помощью к друзьям - старые знакомства помогут найти новый путь в жизни. Не игнорируйте знаки судьбы и предложения от Вселенной, иначе рискуете упустить свою "птицу счастья".

Гороскоп любви на июль 2022

Любовная чакра в июле откроется у водяного знака, поэтому велики шансы начать бурный летний роман. Если вам хочется долгих и серьезных отношений, то учитесь воспитывать силу воли. В противном случае рискуете так и остаться в роли мимолетной интрижки.

Одиноким представителям знака звезды рекомендуют активно знакомиться и не бояться предстать во всей красе перед противоположным полом - так у вас будет больше шансов на интересное знакомство. Не пренебрегайте и поездками - возможно, своего человека вы встретите далеко от родных мест.

Гороскоп здоровья на июль 2022

Лишний вес и малоподвижный образ жизни - главная проблема Рыб в этом месяц. Астрологи считают, что вам необходимо заниматься спортом, плавать, изучать йогу или хотя бы чаще гулять. Также важно и наладить рацион - употребляйте больше свежих овощей и фруктов, старайтесь есть мало, но часто, чтобы стабилизировать график приема пищи.

Высшие силы рекомендуют взять отпуск, чтобы разгрузить нервную систему. Если такой возможности нет, то на выходные отключите мобильный телефон и не пользуйтесь интернетом - лучше провести уик-енд наедине с природой или своими хобби. Некоторым представителям знака захочется сменить имидж, а наиболее удачный период для этого - с 5 по 15 июля.

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