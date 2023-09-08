В субботу Тельцам стоит задуматься о смене имиджа.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 сентября. В субботу Овны будут визжать от счастья и радоваться жизни. А Девам придется пережить непростые события, они рискуют расплакаться от обиды. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам стоит готовиться к невероятным событиям. Вы будете радоваться и веселиться, ведь в вашу жизнь ворвется счастье. Вам это не снится, у вас действительно началась белая полоса.

Телец

В субботу Тельцам стоит задуматься о смене имиджа. Новая прическа освежит ваш образ и принесет уверенность в себе. Рискните и будете довольны результатом.

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Близнецы

Астрологи считают, что Близнецы могут совершить ошибку. Не спешите принимать решения и прислушайтесь к советам. Друзья пытаются вам помочь, но вы почему-то их игнорируете.

Рак

Ракам можно решиться на авантюру. Найдите в себе смелость и сделайте то, о чем давно мечтали. У вас все получится.

Лев

В субботу Львам повезет, они сумеют развлечься. Забудьте обо всем плохом и отдайтесь приключениям. Не думайте о проблемах, они подождут.

Дева

Девы, как считают астрологи, столкнутся с трудностями. Все будет валиться из рук, вы можете расплакаться от обиды. Сделайте паузу и постарайтесь не наломать дров из-за отчаяния.

Весы

Весы сумеют ловко решить конфликт, который назревал уже давно. Постарайтесь найти правильные слова и не провоцируйте своего собеседника. Крик и агрессия никогда не помогут в спорах.

Скорпион

Астрологи сулят Скорпионам проблемы с деньгами. Вам придется потратить немалую сумму, расставаться с финансами всегда непросто. Отпустите ситуацию и помните, что вы сумеете заработать еще больше, чем потеряли.

Стрелец

Стрельцы увидятся с человеком, который им дорог. Проведите с ним время и отложите все дела. Приятный разговор поднимет ваше настроение.

Козерог

В субботу Козероги рискуют нарваться на конфликт. Будьте осторожны и не спорьте с людьми. Порой стоит промолчать, чем потратить на бесполезные ссоры все свои силы.

Водолей

Водолеям стоит заняться рабочими делами. Сконцентрируйтесь на важных задачах и не отвлекайтесь на пустяки. Отдохнуть вы сможете, но позже.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам задуматься о глобальных переменах. Если вы боитесь рисковать - заручитесь поддержкой. Так вы сможете быть уверенными в своих силах.

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