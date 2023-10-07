Тельцам стоит гнать прочь все плохие мысли.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 октября. Девы будут радоваться, исполнится их заветная мечта. А Близнецам стоит готовиться к проблемам, они могут упасть на дно. Что звезды сулят другим знакам Зодиака - читайте ниже.

Овен

Овнам невероятно повезет на любовном фронте. У вас вырастут крылья, от счастья захочется порхать выше облаков. Наслаждайтесь этим днем и не думайте о плохом!

Телец

Тельцам стоит гнать прочь все плохие мысли. Ничего плохого не происходит, но вы почему-то решили хандрить. Не стоит нагнетать, если все хорошо.

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Близнецы

Близнецы могут оказаться в шаге от серьезной ошибки. Постарайтесь не оступиться, вы рискуете упасть на дно. Попросите совет у лучшего друга, он вам поможет.

Рак

Ракам стоит готовиться к интересным событиям. Вас ждут хорошие новости, они точно поднимут вам настроение. Однако не забывайте о работе, выполните все свои поручения.

Лев

Львы услышат то, что принесет им огорчение. Готовьтесь к горькой правде. К вечеру события могут достичь апогея, есть вероятность скандала.

Дева

Девы будут радоваться, сбудется их заветная мечта. Разделите моменты счастья со своими родственниками. Семья - самое важное, помните об этом.

Весы

8 октября Весам придется погрязнуть в рутине. Вам будет скучно и невесело, однако к вечеру у вас появится возможность развеяться. Отправьтесь на прогулку с друзьями.

Скорпион

В воскресенье Скорпионы могут отправиться к врачу. Не жалейте денег и помните, что нет ничего дороже здоровья. Все будет хорошо, важно не затягивать с лечением.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам сосредоточиться на работе. Перед вами открываются новые горизонты, постарайтесь не упустить возможность взлететь по карьерной лестнице. У вас есть все шансы на победу.

Козерог

Козерогам можно не переживать, их ждет спокойный день. Занимайтесь своими делами и не думайте о плохом. Ничего ужасного не случится.

Водолей

Водолеи рискуют поссориться с друзьями. Будьте честны и не пытайтесь плести интриги. Любая ложь рано или поздно всплывает на поверхность.

Рыбы

8 октября Рыбы смогут порадоваться. Вас ждет приятный сюрприз, который вам вручит тот, от кого вы этого совсем не ждете. Будьте благодарны.

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